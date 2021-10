Ormai l’età di una donna non è importante per definire la sua bellezza e fascino. Ci sono dive settantenni che non sono mai state così femminili e attraenti. Se siamo sicure di noi e valorizzeremo i nostri pregi, anche noi potremo essere affascinanti a tutte le età. Basta solo conoscere i giusti trucchi.

Una regola importante è quella di adottare un make up che valorizzi i nostri tratti e che non nasconda gli anni ma che valorizzi la nostra bellezza. Ci sono molti errori comuni che rendono un make up pesante e che “dona” molti più anni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ogni età ha il suo trucco

Se da giovani eravamo solite fare make up coloratissimi e molto elaborati dopo una certa età sarebbe meglio evitare. Dovremo esaltare quanto di bello abbiamo cercando di non fare alcuni gravi errori che potrebbero darci un aspetto vecchio e rugoso.

Innanzitutto, dobbiamo partire dalla base, ovvero il fondotinta. contouring e trucchi pesanti lasciamoli alle giovani influencer. Noi dovremo coprire i difetti della pelle creando un effetto lifting. Per farlo, possiamo usare poco fondotinta, per evitare un effetto pesante, e usare in modo strategico il fard. Dovremo picchiettare il pennello del fard sulla parte più alta dello zigomo. Il fard deve essere di un colore rosato molto naturale.

Bastano questi due semplici trucchi per farci sembrare più giovani di 15 anni

Ora passiamo al trucco degli occhi. Se da giovani facevamo trucchi con linee molto cariche e sfumature pesanti ora dovremo cambiare stile. Dobbiamo scordarci lo smokey eye e la matita nera nella parte inferiore dell’occhio. La sfumatura se abbiamo le palpebre cadenti finirà con l’esaltarle e darci un aspetto “sbattuto” tutt’altro che piacevole. Altro aspetto da evitare sono le sopracciglia disegnate male, asimmetriche oppure troppo fini. Dovremo curarle e delinearle sempre in maniera naturale.

Un ultimo consiglio

Ora che abbiamo visto gli errori da evitare sveliamo un altro trucco importante per sollevare l’occhio e farci sembrare più giovani. Invece di usare matite dal tratto spesso, dovremo delineare l’occhio con un tratto di eyeliner sottile. L’eyeliner va sempre fatto con una linea all’insù, in modo che dia uno slancio all’occhio. Per avere un effetto ringiovanente potremo mettere da parte il nero carbone e scegliere un colore chiaro, come il marrone o il verde.

Quindi, bastano questi due semplici trucchi per farci sembrare più giovani di 15 anni. Se seguiremo questi consigli, avremo creato in pochi minuti un make up semplice ed efficace, in grado di rendere lo sguardo e la pelle luminosissimi.

Approfondimento

Per ottenere un effetto lifting strabiliante senza bisturi dovremo seguire questo efficacissimo consiglio.