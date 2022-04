Mancano circa 2 settimane a Pasqua e sono tanti i preparativi per rendere questo giorno speciale più che mai. Non potrà mancare il pranzo ricco e abbondante di piatti gustosi, che saranno solo un contorno per riunire parenti e amici attorno al tavolo.

Il vero protagonista sarà l’uovo al cioccolato, non importa in questo caso essere bambini o adulti, sarà sicuramente un regalo gradito per tutti. Ma le vere sorprese per questo periodo dell’anno accompagneranno soprattutto alcuni segni zodiacali, che potrebbero brillare più di altri.

Infatti, ci sarebbero in ballo delle novità straordinarie, dei cambiamenti in vista del tutto favorevoli e inaspettati.

Pasqua felice e fortuna a palate non solo per Gemelli per ma anche per questi 3 segni che avranno piacevoli sorprese

Primo tra tutti il segno dei Gemelli, che potrà finalmente dire addio ai brutti pensieri e alle difficoltà che fino ad ora lo hanno tormentato. Le stelle hanno in serbo per lui grandi novità positive e incoraggianti, il raggiungimento di un obiettivo o la risposta che tanto attendeva.

Dal punto di vista lavorativo sono in arrivo gratificazioni e meritate lodi, accompagnate da opportunità e piacevoli sorprese.

Anche in amore l’orizzonte sembrerebbe essere sereno, senza nubi, caratterizzato da momenti di romanticismo e complicità, serviranno a rendere questo momento particolarmente felice.

L’Ariete non solo scarterà il regalo di Pasqua ma ne riceverà un altro, del tutto imprevisto e inaspettato. Qualcuno potrebbe donargli una forte emozione o una notizia che li stupirà, questo periodo potrebbero essere segnato solo da eventi positivi, grazie anche al supporto degli amici.

Dopo un periodo un po’ nero, infatti, ritroverà il giusto equilibrio, fino ad arrivare all’apice della fortuna con tanto di fuochi d’artificio. Nella coppia il partner saprà soddisfare tutti i suoi desideri trovando un’armonia sorprendente, i single invece non dovranno aspettare molto prima di fare un incontro piacevole e passionale.

Altri 2 segni fortunati

Pasqua felice e fortuna a palate anche per il Cancro, gli astri sapranno favorire momenti positivi e ricche di novità. Arrivano le occasioni che aspettavano con ansia dove finalmente potrà mettersi in mostra e fare vedere le sue qualità migliori. Quindi, fortuna sfacciata non solo sul campo professionale, ma anche sentimentale, dove amore e comprensione arricchiranno questo mese.

C’è chi era in attesa di scoprire se le scelte fatte si sarebbero rivelate giuste, come la Vergine, finalmente è arrivato il momento di scoprirlo. Per lei grandi risultati e felicità per il cammino intrapreso, senza pentimenti e rimorsi.

Il futuro sembrerebbe florido, ricco di ricompense economiche e non solo. In amore grandi traguardi e sentimenti profondi caratterizzeranno i rapporti di coppia, ma anche chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe ricevere novità in breve tempo.

