Molto spesso i nutrizionisti hanno ricordato che la prima colazione è il pasto più importante della giornata. Quindi, non andrebbe mai saltato per correre a lavoro, limitandosi ad un semplice caffè. Occorrerebbe, all’inverso, dedicare, al mattino, un preciso spazio di tempo alla stessa, senza assolutamente rinunciarvi. Ma cerchiamo di capire perché è così importante. Ebbene, molti studi avrebbero dimostrato che la colazione è essenziale per risvegliare il metabolismo.

Essa, inoltre, fornisce quella dose di energia necessaria per affrontare la giornata. Pertanto, non andrebbe saltata, neppure quando si sta seguendo un regime dietetico particolare. Inoltre, fare una colazione corretta e bilanciata, consentirebbe di approvvigionare il corpo in modo da evitare eccessi a pranzo.

L’importanza della prima colazione

Chi è solito saltare la prima colazione potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sviluppare patologie cardiovascolari e obesità. Questo perché si va a concentrare l’introduzione delle calorie a pranzo e a cena. Si tratta, tuttavia, di momenti in cui il metabolismo tenderebbe a rallentare e la scelta degli alimenti finisce per ricadere su cibi più calorici e grassi. Da qui, l’adozione di abitudini alimentari scorrette e quindi i maggiori rischi per la salute di cui si è parlato. Sicché, dobbiamo cercare di comprendere quanto è importante la prima colazione.

Chiediamoci, però, come dovrebbe essere: abbondante o leggera? Trattandosi di uno dei tre pasti principali della giornata, deve contenere tutti gli apporti nutrizionali necessari ad affrontarla. Quindi, dovrebbero essere presenti: carboidrati, lipidi e proteine, oltre che fibre, oligoelementi e vitamine. Essa, pertanto, dovrebbe essere completa e soddisfacente. Di conseguenza, è opportuno dedicarle il tempo necessario ed è importante che sia varia.

Quanto è importante la prima colazione ed ecco se deve essere dolce o salata, leggera o abbondante secondo l’opinione dei nutrizionisti

Chiediamoci, adesso, se debba essere dolce o salata. Ebbene, la risposta è: entrambe le scelte sono apprezzabili. Quella dolce può comprendere: latte o yogurt, cereali integrali in fiocchi o pane integrale. Poi: marmellata, frutta secca e un frutto di stagione. Sul pane o sulle fette biscottate integrali si può spalmare della crema di frutta secca al 100%. Poi, si possono utilizzare cioccolato fondente e avena.

Per la colazione salata, invece, si può optare per: pane integrale, ricotta e pomodori. Poi, si può mangiare anche: frutta fresca, hummus di ceci, avocado e salmone affumicato. Sulla base di questi esempi, si possono realizzare diverse soluzioni di prima colazione. L’importante è che si tratti di piatti bilanciati e nutrienti.

