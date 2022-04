Spesso alcune caratteristiche del nostro fisico non ci fanno entusiasmare e le accettiamo non con poche riserve, eppure sono quei dettagli che rendono speciali.

Per quanto riguarda le linee del nostro corpo, potremmo adottare soluzioni ed escamotage per nascondere i chili di troppo, i fianchi larghi e addirittura sembrare più alte. Infatti, scegliendo con cura alcuni vestiti, pantaloni e maglie potremo in parte superare i nostri piccoli difetti, senza ricorrere a soluzioni chirurgiche o di altra natura.

Potremmo poi intervenire anche correggendo o valorizzando le caratteristiche del nostro viso, facendo ginnastica facciale, applicando creme e maschere, ma soprattutto attraverso il make up.

È uno strumento utilissimo, che ci aiuta a sentirci più belle e affascinanti, anche se non siamo soddisfatte delle nostre labbra, della forma del volto o degli occhi.

Ecco come truccare gli occhi piccoli e tondi in modo semplice per farli sembrare più grandi e allungati a mandorla

C’è chi possiede degli occhi che sembrano disegnati, perché hanno una forma accattivante che ricorda i felini, molte hanno delle grandi palpebre, più facili da truccare. Chi ha le palpebre cadenti e gli occhi incappucciati, invece, cerca in tutti i modi di mascherarlo usando diverse tecniche.

La stessa cosa vale per coloro che hanno degli occhi particolarmente piccoli e rotondi e vorrebbero aprire lo sguardo e renderlo più profondo. Anche in questo caso ricorrere al trucco può essere un ottimo modo per affrontare l’insoddisfazione e sentirci a nostro agio.

Il primo passaggio fondamentale è l’uso di un correttore di qualità, che abbia una tonalità adatta al nostro incarnato.

Quindi, mascheriamo per bene le occhiaie e poi applichiamo una matita per occhi color panna all’interno della rima inferiore. Usiamo la stessa matita o una tonalità simile, ancora più illuminante, per passarle sotto la parte finale delle sopracciglia e nell’angolo interno dell’occhio.

Usiamo la tecnica simile allo smokey eye ma con i colori della terra, o anche il bronzo o crema. Applichiamo un eyeliner o matita kajal nera, formano una sorta di codina alla fine dell’occhio, per allungarlo e renderlo a mandorla.

Altri dettagli

Apriamo lo sguardo grazie anche al piega ciglia e diamo volume con un mascara di qualità per dare maggiore profondità.

Stendiamo leggermente una piccola riga, da sfumare, con una matita più scura, marrone o nera, nella parte esterna della rima inferiore.

Concludiamo il make up con ombretti che si sposino bene con il colore dell’iride e usiamo un bel rossetto per valorizzare i punti forti del nostro viso.

Ecco, dunque, come truccare gli occhi piccoli e tondi, in questo modo i nostri occhi sembreranno decisamente più a mandorla.

Infine, un piccolo trucchetto di grande effetto è fare una coda alta, cercando di stendere il più possibile i capelli.

Approfondimento

Il trucco straordinario per nascondere le palpebre cadenti e avere un effetto lifting