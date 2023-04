Pasqua da record negativo per questi 3 segni che dentro l’uovo troveranno brutte sorprese con Marte e Saturno

Non sempre la luna e gli astri ci portano in dono la valanga di soldi e di fortuna augurata. Semmai ci mettono in guardia dal compiere decisioni poco opportune. Aspetto che è pur sempre positivo per chi lo sa cogliere.

Il segreto è comprendere se il nostro momento fortunato è arrivato. Oppure se può valere la pena riservare le decisioni e le azioni ad un momento migliore. Pentirsi è semplice, ma cambiare le conseguenze delle proprie decisioni appare ambito di tutt’altro rilievo. Allora forse è meglio fermarsi un attimo, visto che sarà una Pasqua da record negativo per questi 3 segni che stanno passando un pessimo momento.

Prendere ciò che c’è di buono

Non è questo il tempo di esperimenti e congetture rivoluzionare per gli Scorpione. Meglio tenere per un altro momento le ambizioni esagerate, perché le costellazioni planetarie indicano un periodo di crescenti dubbi. Devono decisamente ricordare i propri principi e la propria ragion d’essere: sempre la risposta migliore. Certo se ci aspettiamo un successo in fatto di denaro o di lavoro, lasciamo perdere.

Concentriamo le nostre forze sul nostro spirito ed evitiamo di pensare a cose più grandi di noi. Staccare la mente dai nostri affanni può essere utile anche per liberarci dallo stress. Come diceva brillantemente Socrate se la questione può essere risolta, allora non c’è nessun problema. E se la questione non può essere risolta, a maggior ragione non ci dovrà creare problemi. Allora rendiamoci felici da soli: prendiamo un bel bicchiere di latte e una manciata di biscotti, e pensiamo alle cose belle che abbiamo. Meglio ancora prendere i 3 biscotti eletti migliori al Mondo!

Pasqua da record negativo per questi 3 segni che stanno passando un pessimo momento

Pessima settimana anche per il Sagittario, che troverà a remare contro venti avversi e sentirà lo stress crescere a dismisura. Ma attenzione, perché il marinaio saggio quando il tempo è infausto provvede a preparare la barca in porto. Questo è ciò che dovrebbero provare a fare anche loro, consapevoli che un passo indietro può essere necessario per preservare un obiettivo a lungo termine. Potrebbero dover chiedere scusa ad una persona: questo sarà certamente apprezzato, tanto più se il legame è stretto e sincero.

Oppure potrebbero doversi fermare sul lavoro. Meglio non tirare troppo la corda, perché questa si potrebbe spezzare. E se il problema è che i Sagittario sono troppo egocentrici per fare un passo indietro, meglio pensare che se risolvere i problemi è un atto intelligente, risolverli è ancora più saggio.

La Bilancia è governata da Venere, la quale a fine mese si avvicinerà in maniera suggestiva a Giove in incrocio tra razionalità ed istinto. Fino ad allora la Bilanci percepirà un grande stress dentro di sé. Sarà come una nuvola che porta suscettibilità. C’è il serio rischio di non godersi i momenti felici di questi giorni di festa. Un consiglio per la gita di Pasqua? Ascoltiamo il metodo giapponese anti-stress e cerchiamo il più vicino possibile una foresta dove immergerci. Evitiamo i luoghi affollati. Potremmo finire per insultare qualcuno.