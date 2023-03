Ecco i 3 migliori biscotti del Mondo, incredibile i primi classificati e tutti gli italiani

Gli amanti delle cose buone da mangiare non possono ignorare l’esistenza delle classifiche di Taste Atlas. L’ultima riguarda probabilmente i prodotti culinari più amati al Mondo, i biscotti.

Il sito è celebre per rappresentare un breviario di viaggio per tutti i golosi del Mondo. È un atlante del cibo, prezioso per conoscere le recensioni e le ricette delle specialità di ogni angolo del Mondo. Nato dall’idea della giornalista croata Matija Babić, si concentra su tutto ciò che è tradizionale. Tutti gli ingredienti per rendere questo sito curioso anche per gli Italiani, notoriamente gelosi della propria squisita offerta culinaria.

Le recensioni sono scritte da utenti qualificate. Le classifiche alle volte sono aperte anche ai semplici appassionati, che contribuiscono a rendere la procedura più democratica. Secondo i critici, però, ecco i 3 migliori biscotti del Mondo, incredibile i primi arrivati e vedere quelli della nostra tradizione.

Tre continenti diversi: Africa, America ed Europa

Ebbene, i migliori biscotti al Mondo vengono dall’Algeria. I viaggiatori certamente li conosceranno: si tratta dei celebri makroud el louse. Composti da mandorle, uova, zucchero e un aroma di acqua di fiori d’arancio. Cotti fino a quando non diventano leggermente dorati, questi biscotti vengono generalmente gettati nello zucchero a velo per essere completamente ricoperti. Sono così morbidi da sciogliersi nel palato, e generalmente si servono con il tè.

Al secondo posto una delizia sudamericana ed argentina, gli squisiti e morbidi alfajores. Una ricetta questa che trova origini in Spagna, e prima ancora nei territori arabi (la parola viene dall’arabo Al-Hasù) ma rafforzata dalla presenza del dulce de leche, una crema dolce e golosa diffusissima nella terra del tango. Ritorniamo sul Vecchio Continente con i biscotti eletti al terzo posto: si tratta dei Melomakarona. Insaporiti con miele, scorza d’arancia, cannella, olio d’oliva e talvolta il sapore aromatico del cognac. Sono poi cosparsi di noci tritate. Una delizia da provare senza alcun dubbio.

Ecco i 3 migliori biscotti del Mondo, incredibile i primi arrivati e vedere quelli della nostra tradizione

Si può dire che i biscotti tradizionali italiani sono molto presenti nelle classifiche e nelle liste degli appassionati anche per la loro grande varietà, ma stranamente nessuno conquista i primissimi posti. Comunque, facendo solo riferimento ai primi 50 classificati, ci sono vari nostri rappresentanti. Al decimo posto ecco i celebri baci di dama, donati da Tortona in Piemonte al Mondo con la loro forma romantica ed il sapore di nocciola. Poi a scendere ecco i celebri amaretti (in posizione 18), e due orgogli toscani: i ricciarelli di Siena (27esima posizione), ed i cantuccini ( comuni a varie aree del nostro Belpaese). Ecco poi specialità di Piemonte e Liguria: Krumiri (44esimi), baci di Alessio (47esimi) e Canestrelli (posizione 50).Da gustare con latte, thè, oppure d’inverno con il metodo furbo per fare il vin brulè in casa in 5 minuti grazie alla moka.

A noi italiani piacciono le classifiche del cibo. Di recente è uscita quella dell’olio extra vergine di oliva, con grandi risultati per i produttori italiani.