Dove ha partorito Aurora Ramazzotti? La clinica non è in Italia

Molti amano il Bel Paese, ma per fare alcune piccole cose dall’Italia si va via. E Aurora Ramazzotti ha deciso di dare alla luce Cesare, suo figlio, in una clinica che non si trova nel Paese. E dove è volata la figlia di Michelle Hunziker per partorire?

È sulla bocca di tutti la notizia della nascita di Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Una gravidanza molto chiacchierata e spesso spiattellata in prima pagina sui giornali di gossip, diretti anche da amici della famiglia. Ma ovviamente quando si è un personaggio pubblico queste cose accadono e forse in questi momenti si vorrebbe essere il famoso “signor nessun”.

I gossip sulla presunta gravidanza

I rumors hanno iniziato a circolare quando Aurora e la mamma Michelle sono state viste acquistare un test di gravidanza in farmacia. Qualche dubbio su chi delle due fosse incinta girava per l’aria, ma poi è arrivata la conferma da parte della rivista Chi che era Aurora a essere quella incinta.

Per evitare che trapelassero ulteriori informazioni, Aurora ha sempre raccontato la sua gravidanza. In modo da evitare scoop o paparazzi fuori dalla porta del medico per sapere il gender del nascituro. E infatti è stata proprio lei a rivelarlo sui social, come ha raccontato anche la sua stanchezza, i malesseri e la pancia crescere.

Dove ha partorito Aurora Ramazzotti?

Il giorno del parto è poi arrivato e la figlia di Michelle ha dato alla vita Cesare. Aurora è ancora lontana dai social e si sta godendo questi primi giorni da mamma. Non è nemmeno andata alla festa di compleanno dell’amico Zorzi. “Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo”, si legge in commento social di Aurora.

Per dare alla luce Cesare, Aurora ha scelto una clinica che non si trova in Italia, nonostante la famiglia del compagno lavori nel settore sanitario. Infatti la mamma di lui è una manager di un noto Poliambulatorio specialistico di Roma, mentre il papà è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Aurora ha partorito in Ticino nella Clinica Sant’Anna, fondata nel 1934. La Svizzera è il paese di Michelle e quindi, oltre alla notorietà della clinica, c’era anche la volontà di partorire nella terra della mamma. Una clinica molto famosa tra i vip che amano partire in questa splendida località, ad esempio anche Barbara Berlusconi ha partorito lì i suoi cinque figli. Ecco allora dove ha partorito Aurora Ramazzotti.