Il metodo che viene dal Giappone che tutti stanno praticando per vivere meglio

A che serve lavorare, spendere e risparmiare anche grandi cifre, se non siamo in grado di apprezzare l’esistenza che conduciamo? Una risposta illuminante viene dal Giappone, e sembrerebbe funzionare. Magari impareremo presto persino un nome così particolare. Ecco il metodo che viene dal Giappone per vivere meglio.

Forse sapremo che i Giapponesi hanno un metodo particolare per indicare il mondo che li circonda. Spesso le parole non indicano semplicemente un concetto, oppure un oggetto, ma un insieme di sensazioni. In questo modo la lingua e la mente si arricchiscono di pensieri complessi. Pensiamo alla parola “kawaakari”, che indica l’ultimo riflesso della luce gettata dal tramonto sul fiume. Oppure al termine “komorebi”, che potrebbe essere tradotto come “la luce che penetra nella foresta attraverso i rami e le foglie”. La cultura giapponese è davvero splendida, come dimostra la passione per gli haiku, delle poesie da leggere assolutamente.

Ultimamente è sempre più conosciuta anche dalle nostre parti la parola Shin-rin Yoku, che potremmo definire come “il bagno nelle foreste”, ed è considerata una vera e propria arte. Così ecco il metodo che viene dal Giappone che tutti stanno praticando anche in Italia

Cambiare la nostra mente con la purezza

Perché potrebbe migliorare la vita? Semplicemente perché sempre più studi uniti all’esperienza delle persone stanno dimostrando gli effetti benefici dello shinrin-yoku sulla serenità e sul livello di stress. Aspetti che sono forse non sufficienti, ma certamente necessari, per potersi sentire felici. E se crediamo di poterne fare a meno, domandiamoci quanto la creatività, il saper risolvere i problemi, oppure ancora avere una memoria lucida e pronta siano di aiuto nella vita di tutti i giorni, a prescindere dell’occupazione o della professione che svolgiamo.

Ha compiuto da poco 40 anni l’agenzia forestale appositamente creata in Giappone per favorire lo shinrin-yoku, e che ha individuato circa 80 foreste solo all’interno dell’arcipelago nipponico da destinare allo scopo con percorsi dedicati. Ma in cosa consiste di preciso questa pratica? Nel ritrovare contatto con la natura, anche solo per qualche ora al mese e tra le piante in un bosco, dove non c’è rumore.

Un contatto con questa dimensione allenta lo stress, ricollegandoci con il ciclo della vita. Si tratta di una contemplazione consapevole e grata, unita spesso da esercizi di respirazione utili per ridurre lo stress accumulato. Un’esigenza quasi salvifica per chi trascorre il 90% della vita della propria vita al chiuso di poche mura, magari in una metropoli affollata e confusionaria come Tokio.

Il metodo che viene dal Giappone che tutti stanno praticando per vivere meglio anche in Italia

Non commettiamo però l’errore di ritenere che lo stress colpisca solo contesti iper-urbanizzati. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute lo stress sarebbe il male del secolo. Fece scalpore pochi anni fa lo studio condotto dal Center for Emotional Intelligence e dal Child Study Center dell’Università di Yale e di Lipsia. Ne era emerso che 1 lavoratore su 5 tra quelli sottoposti all’indagine erano a serio rischio di crollo emotivo (il cosiddetto burn out) da stress. Tutti dovremmo riflettere sul modo in cui lo stress influenza le nostre vite.

Ascoltiamo il nostro corpo, in particolare porgendoci alcune domande chiave per capire se siamo realmente felici. Inoltre non dimentichiamo che il nostro splendido Paese offre praticamente ovunque spazi dove ritrovare la pace interiore. E se vogliamo avviare un nuovo hobby, spesso molto utile per distrarre il cervello, sarà importante mettere in pratica tutti i trucchi per conservare una buona abitudini.