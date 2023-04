Su Banco BPM e Banca MPS le medie hanno incrociato al rialzo: attenzione ai falsi segnali

In una seduta che ha visto il Ftse Mib procedere al rialzo soprattutto grazie al settore petrolifero, le azioni delle banche si sono difese bene con un rialzo superiore a quello dell’indice principale italiano. In particolare, su Banco BPM e Banca MPS le medie hanno incrociato al rialzo. Sarà vera gloria? Prima di buttarsi a capofitto su queste azioni, ma più in generale su tutti gli investimenti che possono portare a una perdita del capitale investito, bisogna valutare bene tutti i pro e i contro. Se su Banco BPM e Banca MPS le medie hanno incrociato al rialzo, quindi, siamo in presenza di una condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire il rialzo nel corso delle prossime sedute.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banco BPM

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 3 aprile in area 3,601 €, in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

Situazione difficile per il titolo che continua a muoversi con un movimento laterale che alterna segnali rialzisti a segnali ribassisti. Non deve, quindi, sorprendere che l’incrocio rialzista delle medie possa essere un falso segnale. Il motivo principale per pensare questo è legato all’incapacità delle quotazioni di rompere al rialzo la forte resistenza in area 3,642 €.

Oltre questo livello le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo portandosi verso area 4€. In caso contrario il titolo Banco BPM potrebbe portarsi nuovamente sui minimi recenti in area 3,3 €.

Da notare che rimane la debolezza del titolo rispetto al Ftse Mib.

Per Banca MPS potrebbe essere arrivato il momento della svolta?

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 3 aprile a quota 1,969 €, in ribasso dell’1,82% rispetto alla seduta precedente.

Così come nel caso di Banco BPM, l’incrocio rialzista su questo titolo va preso con molta cautela. Le quotazioni, infatti, non riescono a rompere al rialzo la resistenza in area 2,0655 €. Oltre questo livello, poi, si potrebbe assistere a un rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe spingere nuovamente le quotazioni verso i minimi annuali in area 1,77 €.

Da notare che rimane la debolezza del titolo rispetto al Ftse Mib.

