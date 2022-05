Che la colazione sia il pasto più importante di tutta la giornata lo sappiamo tutti. Il problema è che poi in molto pochi mettiamo in pratica ciò che servirebbe per renderlo tale. Infatti, fare una prima colazione completa e sana richiede tempo e impegno. Per riuscire in tale impegno serve costanza ma

Addirittura, c’è una prima considerazione da tenere a mente. Un italiano su dieci non fa colazione e, se si considerano le persone che vedono nella colazione solo l’assunzione di un caffè o di un cappuccino la percentuale aumenta ancora. Invece, dovremmo partire con energia la mattina grazie a questa ottima colazione.

Cosa bisognerebbe fare

C’è una regola fondamentale da seguire. Infatti, bisogna sapere che fare una buona colazione porta moltissimi benefici al nostro organismo e apporta un’ottima dose di energia per tutta la giornata. In particolare, bisognerebbe poter distinguere una colazione sana e nutriente da una colazione piena di calorie vuote. In altre parole, si tratta di cibi ricchi di calorie ma poverissimi di nutrienti che sono i sali minerali, i carboidrati a lento rilascio, le vitamine e i grassi buoni. Di conseguenza, possiamo prendere spunto da quanto segue e scegliere degli ottimi alimenti per una buona colazione.

Partiamo con energia la mattina grazie a questa ottima colazione sana ed equilibrata

Se amiamo il pane integrale o il pane di segale, possiamo associarlo al miele o al burro di arachidi, con l’aggiunta, però, di frutta secca o fresca. Della stessa famiglia troviamo il toast integrale, ma in questo caso dovremmo farcirlo con del prosciutto crudo DOP e aggiungere un frutto a piacere o della generale frutta secca. Per quanto riguarda la frutta, invece, possiamo prepararci un bel frullato ma con l’aggiunta di cereali.

D’altra parte, se amiamo le colazioni salate abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Possiamo farci delle frittate o delle omelette o delle bruschette leggere di pomodoro. Infine, se amiamo il dolce nulla ci vieta di scegliere lo yogurt greco o un cappuccino accompagnato da una bella mela matura. Certo, i più audaci riescono anche a mangiare una pasta leggera per colazione ma questa è una questione di gusti.

