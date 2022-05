Il mese di maggio porta con sé alcune difficoltà per buona parte dei segni. La ragione è da ricercarsi nel fatto che a partire dal 10 maggio è iniziato il periodo di Mercurio retrogrado. Si tratta del momento in cui, osservando il pianeta Mercurio, sembra che questo abbia una rotazione contraria rispetto a quella che segue normalmente. Il periodo di Mercurio retrogrado durerà fino al 2 giugno.

In questo periodo emergono generalmente problemi di comunicazione per tutti i segni, e questo può portare a varie incomprensioni in diversi ambiti della vita. Come vedremo, a maggio ci sono dei segni più colpiti di altri.

Probabilmente, infatti, Mercurio metterà in difficoltà il Sagittario e non solo. Anche un altro segno dovrà prepararsi ad un momento complicato. Per fortuna, però, ci aspettiamo che tutto si risolva per il meglio, anche prima della fine di Mercurio retrogrado.

Due segni che devono tenere duro ancora per un po’

Come dicevamo, il Sagittario sentirà l’influsso di Mercurio retrogrado, che potrebbe portare un po’ di scompiglio nella vita romantica di questo segno. Un’incomprensione, una frase detta con troppa leggerezza o una piccola dimenticanza potrebbero portare qualche difficoltà nella vita di coppia.

Bisogna stare attenti in questo periodo, andare con i piedi di piombo ogni volta che si dice qualcosa, cercando di chiarire i malintesi con il partner. Il Sagittario dovrà dunque cercare di non esasperare la situazione, ma aspettare tempi migliori. Per fortuna Venere, il Pianeta dell’armonia, entra in Toro il 28 maggio, cosa che permetterà al Sagittario di ritrovare equilibrio nei rapporti con le altre persone, partner compreso. Quindi bisogna tenere duro per un po’ e tempi migliori arriveranno.

Mercurio metterà in difficoltà il Sagittario ed un altro segno ma la fortuna tornerà a sorridere prima di giugno

L’altro segno che deve stare attento è la Bilancia, la quale probabilmente combinerà un pasticcio al lavoro. Una e-mail sbagliata ad un cliente o ad un superiore farà arrabbiare tantissimo l’altra persona e costringerà la Bilancia a lunghi straordinari per mettere a posto le cose.

L’importante è non lasciarsi scoraggiare, perché appunto è un singolo problema che è emerso una volta, ed una volta risolto tutto tornerà come prima. Anche in questo caso sarà Venere ad aiutare il 28 maggio, rendendo più facili i rapporti tra colleghi, che quindi saranno più disposti ad aiutare nel momento del bisogno. Un bel vantaggio in questo mese turbolento.

