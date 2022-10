Parmigiana di zucca senza melanzane o zucchine saporita con pochi ingredienti

La parmigiana è un piatto versatile e personalizzato, si potrebbe dire, un po’ come le polpette o le lasagne. Ogni famiglia è abituata a prepararla in un determinato modo e con un qualche ingrediente segreto, dunque si tratta di una ricetta assolutamente versatile. La versione originale vede assolute protagoniste le melanzane, perfettamente sostituite dalle zucchine durante la stagione estiva. Ma non solo si può modificare la verdura principale, bensì anche scegliere se fare la parmigiana in versione bianca o rossa. Oppure ancora modificare la tipologia di formaggio impiegata, non solo mozzarella per intenderci, e optare per cottura in forno o in padella.

Detto questo, vista la stagionalità, perché non cimentarsi nella ricetta della parmigiana di zucca senza melanzane o zucchine saporitissima pur contando pochi ingredienti. Per realizzare questo piatto caldo e dai sapori autunnali ci occorreranno:

1 kg di zucca;

300 g di mozzarella;

100 g di pancetta affumicata;

50 g di noci;

50 g di formaggio grattugiato;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

timo;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa occupiamoci della zucca, che va pulita, sbucciata e tagliata a fette sottili, spesse almeno 4 o 5 mm. Disponiamole in una pirofila di vetro e condiamole con olio, sale, pepe e due cucchiai abbondanti di pangrattato, quindi inforniamo a 200° C per 20 minuti.

Nel frattempo, tagliamo la mozzarella a fette non troppo spesse, in modo che poi facciano meno fatica a sciogliersi. Una volta terminato il primo round di cottura della zucca, sforniamo e lasciamo raffreddare.

Parmigiana di zucca senza melanzane o zucchine calda e filante

Riprendiamo poi la nostra preparazione con una nuova teglia, che andrà unta e cosparsa di pangrattato prima di preparare la base. Sistemiamo un primo strato di fette di zucca, non importa se alcune si sovrappongono, e procediamo aggiungendo nell’ordine mozzarella e pancetta. Completiamo con gherigli di noce e una spolverata di formaggio grattugiato, terminando con un filo d’olio e un accenno di timo. A seguire, ripetiamo la medesima stratificazione fino a esaurimento totale degli ingredienti impiegati e inforniamo a 200° C per 30 minuti.

Il consiglio è quello di coprire la teglia con un foglio di alluminio in fase di cottura e di toglierlo solo durante gli ultimi 15 minuti. In quest’ultima fase attiviamo la funzione grill, in modo che la gratinatura dello strato superficiale risulti impeccabile. Una volta cotta, sforniamo la parmigiana e lasciamo intiepidire solo qualche minuto prima di portarla in tavola. Se poi vogliamo rivisitare un altro grande classico, suggeriamo di provare la millefoglie di zucca, ottima come primo o antipasto.

Lettura consigliata

La ricetta delle focaccine di zucca in padella morbidissime con ripieno filante