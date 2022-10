Un’agenzia digitale importante in Italia sta assumendo quasi 70 persone

Ci sono diversi concorsi pubblici che potremmo consultare se siamo alla ricerca di lavoro. In questi casi, infatti, i benefit e le posizioni offerte potrebbero fare al caso nostro. Tutto ciò che dobbiamo fare è capire se ci sono concorsi adatti a noi e se abbiamo i requisiti necessari richiesti. Per esempio, se viviamo a Milano, potremmo puntare sulla divisa. E, in particolar modo, potremmo ricoprire il ruolo di vigile urbano nel capoluogo lombardo. Ma ci sono anche tantissime altre offerte che potremmo assolutamente considerare in base alle nostre esigenze e alle nostre competenze.

Un concorso che sicuramente potrebbe attirare l’attenzione di molti di noi è quello indetto da AGID. L’Agenzia per l’Italia Digitale, come molti di noi già sanno, è proprio l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio. Lo scopo dell’azienda è quello di realizzare e mettere in atto degli obiettivi per diffondere l’uso della tecnologia e della comunicazione sul territorio nazionale. Ora, l’Agenzia apre le sue porte a diversi candidati che vogliano mettere le proprie competenze a disposizione e che desiderino professionalizzarsi. I posti a disposizione saranno 67. Di questi, il 30% è riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito e agli Ufficiali di complemento che hanno concluso la forma contratta.

Come abbiamo sottolineato, sono previste 67 assunzioni. 14 saranno per il settore giuridico-economico, 15 per quello informativo e 38 per l’ingegneristico. I contratti saranno a tempo determinato e potranno essere prorogati per un massimo di 36 mesi. Al termine di questo periodo, si potrebbe accedere a un contratto a tempo indeterminato. Il contratto determinato verrà reso certo solo dopo un periodo di prova di quattro settimane. Per partecipare, sarà necessario presentare un diploma di laurea che sia almeno triennale.

Qualora dovessimo decidere di partecipare, dovremmo arrivare al concorso ben preparati. Infatti, oltre alla valutazione dei titoli, ci sarà anche una prova scritta. Quest’ultima avrà la durata di un’ora e prevederà 40 domande con risposta multipla. Per candidarsi, bisognerà compilare il form che sarà possibile trovare sul portale InPA. Bisognerà essere muniti di PEC o SPID e pagare una tassa di 10 euro. Inoltre, dovremo ricordare che sarà possibile inviare le candidature entro e non oltre le 18:00 del 3 novembre 2022. Dunque, ora sappiamo che un’agenzia digitale importante in Italia sta assumendo quasi 70 unità e sappiamo come prepararci al meglio per superare le prove.

