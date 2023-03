Pancia piatta e glutei sodi anche a 50 anni? Ecco il segreto di Alessia Marcuzzi per allenarsi a casa senza spendere 1 euro

La verità è che donne e uomini di oggi, soprattutto se dello spettacolo, ricorrono spesso a ritocchi e ritocchini e spendono molti soldi per curare al meglio il proprio corpo. Sicuramente, anche l’amatissima Alessia Marcuzzi avrà i suoi riti di bellezza, tuttavia è un altro il suo segreto per avere il fisico tonico e la pelle distesa. Scopriamolo insieme.

La conduttrice romana, tornata sugli schermi con il programma “Bumerissima” appare più bella che mai! Un fisico statuario e un’energia esplosiva mettono in secondo piano l’età della showgirl che ha spento le 50 candeline a novembre scorso. E se da un lato l’età anagrafica non è certamente un elemento che penalizza, dall’altro bisogna sottolineare che l’allenamento fisico giusto può valorizzare le forme e mantenere tonici i muscoli.

Pancia piatta e glutei sodi anche a 50 anni? Ecco quali esercizi fare

La Marcuzzi non ha mai nascosto il suo amore per lo yoga che pratica da anni, ormai. Questa disciplina è favolosa per tonificare i muscoli del corpo e aumentare la flessibilità dei movimenti. Sicuramente non sarà una passeggiata praticare lo yoga, ma esistono alcune posizioni facilmente replicabili, ideali anche per chi ha superato i famosi “anta” ma non vuole rinunciare a forme delineate. Per avere pancia piatta e glutei sodi anche a 50 anni, ecco gli esercizi per principianti: facili e veloci da fare. Basta anche solo un minuto al giorno per raggiungere risultati soddisfacenti.

Tra gli esercizi basici, che si adattano a tutti, spicca “il guerriero”, ovvero “Virabhadra”. Una posizione che rafforza i muscoli delle gambe, dei polpacci e dei quadricipiti ed è ottima per preparare il corpo al movimento fisico. Inoltre, tonifica la zona addominale e aiuta la schiena. Si esegue in piedi, con le braccia aperte verso l’esterno. Ruotando il bacino, si porta una gamba avanti, piegando il ginocchio e mantenendolo parallelo al pavimento. Il piede dietro, invece, è girato di 45 gradi. Il ginocchio piegato non deve mai andare oltre la caviglia. Dovrà essere, invece, esattamente in linea con il tallone. La gamba dietro è sempre attiva e dritta.

Altre 3 posizioni da provare assolutamente

La posizione “Vasisthasana”, invece, è un plank laterale che rafforza l’addome. Si parte da terra, distesi su un lato. I piedi sono uniti e le gambe dritte. Poi, appoggiandosi sul braccio che tocca il pavimento ci si alza spingendo il palmo sul pavimento. In questo modo, il corpo risulterà rigido, allineato e contratto per mantenere la posizione.

C’è poi il “Chaturanga Dandasana”, ovvero un plank base che rafforza le braccia e l’addome. I gomiti devono essere posti vicino al corpo. Quest’ultimo dovrà risultare esattamente dritto e parallelo al pavimento. Il petto, invece, non deve toccare il pavimento.

Per avere un lato B da urlo, invece, si pratica la posizione “Setu Bandha Sarvangasana”, ovvero un mezzo ponte glutei. Ci si sdraia a pancia in su. Si alzano e piegano le ginocchia, mantenendo i piedi puntati sul pavimento. Poi, spingendo il tronco e mantenendo l’equilibrio con i gomiti in terra, portare i glutei in alto e poi di nuovo alla posizione originaria ma senza toccare con i glutei sul pavimento.

Ovviamente, per un aspetto più giovane e affascinante, oltre al fisico, anche il cosiddetto “trucco e parrucco” è da migliorare. A tal proposito, ricordiamo che per l’estate 2023 a valorizzare le chiome delle ove 40 e 50 arrivano dei tagli di capelli meravigliosi.