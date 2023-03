Foto storte, cosa fare? Ecco il modo più veloce per risolvere il problema direttamente con il telefono

Con l’arrivo della primavera aumentano le gite fuori porta e le foto panoramiche. Non sempre, però, il risultato finale è all’altezza delle aspettative. Ecco un esempio di come, in pochi secondi, attraverso il proprio smartphone è possibile arrivare ad una modifica efficace.

Tutti usano lo smartphone. Molti ci spendono anche cifre che superano i 1.000 euro, magari perché la loro volontà è quella di avere un dispositivo che scatti delle belle foto.

Per quanto, però, la tecnologia abbia fatto passi da gigante ci sono almeno due elementi che potrebbero rendere più difficile arrivare a ciò che si auspica. Un telefono, per quanto evoluto, non ha certo le capacità di macchine fotografiche e attrezzature professionali che costano migliaia di euro.

L’altro aspetto di cui tenere conto è che la mano di un fotografo professionista fa inevitabilmente la differenza.

Foto storte, cosa fare? Si tratta di un’esigenza comune

Chi, però, nel suo piccolo volesse avere propri scatti migliorati ha la possibilità di avvalersi di procedure piuttosto semplici.

Uno dei problemi più comuni in cui ci si potrebbe imbattere è la possibilità che una fotografia non sia dritta. Se, ad esempio, si sta fotografando un tramonto al mare o lo skyline di una città da un punto panoramico l’orizzonte potrebbe non essere parallelo alla base della foto.

Alcuni, in questi casi, si aiutano impostando la visualizzazione della griglia durante lo scatto. Chi, invece, non lo fa e stesse cercando una soluzione rapida per “raddrizzare” la foto ha la possibilità di beneficiare di un’applicazione molto efficace.

Si chiama Snapseed. Ed è un’applicazione di Google, la si trova sia su App Store per iPhone che su Play Store per Android.

La procedura da utilizzare

Dopo averla scaricata, già la prima schermata propone la possibilità di aggiungere la foto da editare. Dopo averlo fatto in basso si trova la voce “Strumenti”, dopo averci toccato su ci si troverà davanti una lunga serie di opzioni.

Quello da considerare è “Prospettiva”. Dopo averlo selezionato si vedrà una schermata in cui al di sopra della foto si noterà una griglia. Muovendo con le dita verso l’alto, in basso, a destra o a sinistra si vedrà la foto cambiare prospettiva. Non sarà difficile individuare come modificare la foto in maniera tale da migliorarne la prospettiva.

Quando si sarà ottenuto il risultato gradito si dovrà andare in basso a destra, dove c’è il pulsante che consente di salvare il risultato. Nella schermata successiva, sempre in basso a destra, ci sarà la voce Esporta. Da lì si potrà condividere, salvare ed esportare lo scatto modificato.

Non è raro trovarsi con delle foto storte, cosa fare però potrebbe essere più chiaro per chi conosce questa procedura con Snapseed.