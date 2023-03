L’allineamento irripetibile di 5 pianeti porta una valanga di fortuna a 3 segni zodiacali benedetti

Un fenomeno astrale unico che porta conseguenze molto concrete nella vita quotidiana di tutti noi. Le stelle ci parlano e noi le dovremmo ascoltare.

Tanto nel grande, così nel piccolo. E tanto all’infuori, così all’interno della nostra anima. Sono le leggi esistenziali di Ermete Trismegisto, pensatore e filosofo dell’antichità. In sintesi, l’ordine e l’armonia di ciò è nell’Universo si riflette su di

noi. È la regola dello zodiaco, che in questa settimana di eventi astrologici meravigliosi si ripete. Staremo tutti con la bocca all’insù nella serata del 28 marzo, visto che Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte si uniranno al primo quarto di Luna all’interno della costellazione dei Gemelli. Di certo allora ci interesserà sapere che l’allineamento irripetibile di 5 pianeti porta una valanga di fortuna e di avvenimenti propizi per questi fortunati segni.

L’Ariete alla riscossa

C’è aria di primavera per l’Ariete. Ed è un salto di qualità notevole per un segno che crede nel duro lavoro. Ma i salti di gioia ci sono, e sono molto graditi. La spinta propulsiva è incredibilmente poco materiale. Si tratta di un’intuizione, proprio come quella dei bambini che attendono le giostre. Ciò che conta è che quel pizzico di risentimento che provavano per una situazione che aveva portato un po’ di imbarazzo è scomparso. Al contrario i figli dell’Ariete si sentiranno assorbiti da un’energia potente che può voler dire molte cose: forse sarà un’intuizione nel mondo del lavoro, oppure una rivoluzione in casa che avrà implicazioni economiche. È la fortuna di chi cercando in cantina ritrova uno dei vinili italiani che valgono un sacco di soldi.

L’allineamento irripetibile di 5 pianeti porta una valanga di fortuna e di avvenimenti propizi

Gli affetti sono importanti, e le radici profonde non gelano. Lo sa bene il segno del Toro, che nella vita ha costantemente bisogno di alcune stelle polari che lo guidano durante le traversate marittime notturne. Tanta fiducia e persistenza porta dei risultati. Nei prossimi giorni riceveranno almeno una conferma importante: sapere se poter contare o meno su una persona sarà decisivo per proseguire su un dato cammino. La mente ed il cuore sono spesso offuscati dai dubbi. Ma una volta che la nube dell’incertezza si dissipa, in un modo oppure nell’altro, ecco che la ripartenza è vigorosa e sicura. I figli di questo segno non dovranno fare altro che aspettare le risposte. Hanno le spalle larghe per potere poi proseguire. E se la rivoluzione porta una nuova abitudine, sarà decisivo imparare i trucchi per conservare i buoni propositi.

Il segno dello Scorpione è stato il grande assente dell’ultimo mese. Ma il quarto di luna nella costellazione dei Gemelli è propizio. Riflessivi per natura, soffrono terribilmente le ambiguità dei periodi di magra. Pur nella disponibilità e generosità a mettersi al servizio per alcune cause che ritengono meritevoli, mantengono una certa dose di egoismo. Hanno bisogno di venire elogiati e di sentirsi importanti. Per un po’ di tempo si sono chiesti dove fosse questo senso di appagamento. Saturno favorevole restituisce loro ottimismo e disponibilità. Ciò porta una nuova consapevolezza: la strada alle volte va semplicemente costruita; se non sembra visibile è perché in realtà non esiste, e non ci sono sentieri già predisposti. Ma al limite sfide da accettare,