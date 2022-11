Come potremmo mantenere la massa muscolare anche dopo i 60 anni con pochi minuti di allenamento

L’attività fisica costante e proporzionata al fisico e all’età è uno dei segreti della salute e della longevità. Purtroppo, però, non è sempre facile allenarsi. Gli impegni di lavoro, quelli familiari e le varie attività quotidiane spesso impediscono di dedicare il giusto tempo alla cura del corpo. Ma per fortuna arrivano ottime notizie dalla scienza. Una recente ricerca spiega come potremmo mantenere la massa muscolare con pochissimi minuti al giorno e indipendentemente dall’età. Prima di proseguire un consiglio fondamentale: mai iniziare a fare sforzi senza le dovute analisi e senza farsi seguire da un personal trainer. Se siamo fermi da tanto tempo rischiamo di farci molto male.

Q uanto allenarsi al giorno per rimanere in forma

Online possiamo trovare decine e decine di tabelle di allenamento ed esercizi per rimanere in forma. Oppure preziosi consigli su quanti passi al giorno fare per dimagrire. Programmi estremamente validi e funzionali ma spesso difficili da seguire.

La scienza, però, sembra venire in soccorso di chi non riesce a fare attività con costanza. Un gruppo di studiosi canadesi ha infatti scoperto che potrebbero bastare pochi minuti di camminata o di esercizi al giorno per mantenere la massa muscolare.

Perché fare pochi minuti di attività potrebbe farci bene

Il team di ricerca ha condotto un interessante esperimento su 12 persone. A loro è stato chiesto di alternare periodo di inattività completa a piccoli intervalli di attività con camminata o squat senza pesi. Ebbene il risultato è stato che questi mini-allenamenti sembrano utilissimi per mantenere massa e qualità muscolare.

Il motivo è che anche semplici e basilari esercizi potrebbero aiutare l’organismo a smaltire meglio gli zuccheri. In più l’attività sembra avere anche ottimi effetti sulla sintesi delle proteine fondamentali per i muscoli.

Come potremmo mantenere la massa muscolare e i migliori esercizi dopo i 50 e 60 anni

Se siamo reduci da un lungo periodo di inattività e vogliamo tornare a muoverci la cosa migliore è procedere per gradi. A maggior ragione se abbiamo superato i 50 anni, età molto delicata per quanto riguarda elasticità e tonicità muscolare.

La camminata lenta e a velocità costante è una delle attività più indicate ed è adatta a ogni età. Idem gli squat senza pesi di cui parla lo studio citato in precedenza. Squat che rientrano tra i migliori esercizi per tonificare gambe cosce e lavorare su schiena, glutei e addome. Per le braccia, infine, possiamo puntare sui piegamenti e sulle alzate frontali e laterali. Anche in questo caso senza utilizzare pesi o manubri troppo pesanti.