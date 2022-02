Tutti vorremmo avere un fisico invidiabile. Quasi nessuno è soddisfatto appieno del proprio aspetto esteriore. La pancia, in particolare, è il cruccio di tanti, uomini e donne, indistintamente. Anche i più ligi e volenterosi che fanno sport e frequentano regolarmente la palestra, spesso non hanno una pancia piatta e tonica. Più volte abbiamo avuto modo di dire che la tanto agognata “tartaruga” non è semplice da ottenere. Serve infatti un ottimo equilibrio tra allenamento giusto e sana alimentazione. Sicuramente, qualche esercizio focalizzato su questa parte del corpo non fa mai male. Ecco, ad esempio, degli esercizi molto utili, da fare a terra e in piedi.

La pancia prominente, tuttavia, non si può eliminare soltanto a suon di crunch. La pancia è una parte molto delicata del nostro corpo. Risente infatti di svariate cause. Si può infatti gonfiare per stress, intolleranze alimentari, squilibri ormonali (nel caso delle donne), e via dicendo.

Senza ovviamente dimenticare qualche peccato di gola di troppo!

Esistono diversi tipi di pancia. Nelle prossime righe andremo a svelare un’altra delle cause che provoca la tanto odiata pancetta. Molti rimarranno stupiti. Si tratta infatti di un motivo che ha dell’incredibile. Inoltre, c’è anche una buona notizia: in questo caso, il rimedio da poter mettere in atto è piuttosto semplice.

Pancia gonfia e prominente in uomini e donne potrebbe dipendere da questo motivo, escluse cause ormonali e cattiva alimentazione

Quando ci mettiamo di fronte allo specchio, girati di lato, notiamo la tipica bozza che fuoriesce. Proviamo allora a raddrizzarci bene con la schiena, tirare le spalle indietro e attivare i muscoli della cintura addominale. A questo punto, ributtiamo l’occhio sullo specchio e, come per magia, noteremo che l’aspetto riflesso è radicalmente cambiato.

Ebbene sì, molto spesso, quel che provoca la pancia gonfia e accentuata, è la cattiva postura. Il modo in cui assumiamo la nostra abituale posizione.

Si tratta di una condizione molto diffusa. È tipica di chi svolge lavori sedentari. Stare tante ore seduti davanti al pc, di certo, non aiuta.

L’importanza dei muscoli addominali

Quando pensiamo ai muscoli addominali, subito viene in mente il tanto ambito “six packs”. In realtà, però, oltre all’estetica, la fascia addominale svolge una funzione molto importante. Infatti, insieme ai muscoli lombari (quelli posteriori, collocati nella parte bassa della schiena), è utile per sorreggere il busto.

Bisogna quindi rinforzare questi muscoli, per riuscire ad ottenere una postura corretta. A tal fine, gli esercizi più utili sono quelli isometrici come il plank e tutte le sue numerose varianti.

Oltre all’allenamento, è poi importante concentrarsi sulla postura sempre, in ogni momento della nostra giornata. Sia quando siamo in piedi, che quando siamo seduti, dobbiamo sempre cercare di mantenere una posizione ben eretta, con le spalle aperte e la fascia addominale contratta. Con costanza, nel giro di breve tempo, avremo una pancia meno prominente e potremmo diminuire anche di molto le probabilità di soffrire di mal di schiena.

Ecco quindi cosa fare per una pancia gonfia e prominente, una volta escluse eventuali cause ormonali oppure una alimentazione non adeguata.