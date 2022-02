Chi di noi si occupa delle faccende domestiche sa bene quanto sia una sfida spolverare. La polvere tende ad accumularsi senza sosta e a depositarsi su ogni superficie della casa.

Se vogliamo vincere la nostra battaglia contro questo tipo di sporco, è fondamentale seguire i giusti metodi. Forse non risolveremo per sempre il problema della polvere, ma avremo una casa più pulita per più tempo. Come vedremo in questo articolo, grazie a dei semplicissimi trucchi la polvere sarà rimossa e non solo spostata. Scopriamo come fare.

Pochi accessori ma giusti

Per contrastare la comparsa della polvere tutti noi conosciamo diversi trucchi. Possiamo usare dei liquidi antistatici, dell’aceto o altri prodotti specifici. Spesso, però, il nostro errore che ci impedisce di liberarci della polvere è a monte. Se noi non togliamo lo sporco ma ci limitiamo a spostarlo da un’altra parte, continueremo ad avere la casa piena di acari e di pagliuzze.

Per prima cosa è fondamentale il tipo di attrezzo di cui ci serviamo per spolverare. Se la microfibra può essere molto efficace, non è il materiale migliore. Con un panno in microfibra, infatti, potremo pulire con facilità le superfici piane ma non quelle ondulate ed irregolari come gli spazi tra libri in libreria.

Come abbiamo già visto in questo articolo, poi, un piumino di struzzo può rappresentare l’opzione migliore, più rapida ed efficace.

A volte, però, nel frattempo potrebbe spostarsi per la stanza e si depositerà più in basso, per terra e su tavoli e divani.

La polvere sarà rimossa e non solo spostata altrove grazie a questo semplicissimo trucco delle casalinghe

Se vogliamo davvero rimuovere lo strato di polvere, dobbiamo sempre bagnare gli strumenti che utilizziamo. Questo non significa che debbano essere intrisi di acqua o di detergente, ma basta che siano inumiditi.

Se usiamo un panno in microfibra, basterà che sia stato fatto passare sotto l’acqua in maniera rapida. Sul piumino, invece, potremo spruzzare dell’acqua sulla parte finale. Se useremo dell’acqua distillata sarà ancora meglio perché non lasceremo tracce di calcare e di altri minerali creando aloni.

In questo modo riusciremo ad intrappolare davvero ogni particella di sporco. È fondamentale che gli accessori non siano troppo bagnati, perché altrimenti potremo correre il rischio di danneggiare le superfici più delicate ed il legno. Grazie a questo metodo vedremo come lo sporco sparirà per davvero, completamente intrappolato nel nostro panno.

