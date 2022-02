Tutti noi vorremo avere un corpo tonico e prestante. Spesso, però, la pigrizia vince e non riusciamo a dedicarci all’allenamento quotidiano. In molti, poi, non amano frequentare le palestre e i centri sportivi e preferiscono allenarsi in casa.

Senza spendere in abbonamenti o in corsi, possiamo realizzare un allenamento mirato a corpo libero e senza attrezzi.

Oggi vedremo come ottenere addominali scolpiti e sedere da urlo con questi due esercizi da seguire in casa, in cortile o per strada senza annoiarsi e faticare.

L’alternativa divertente alla palestra

In molti non amano passare il tempo libero che abbiamo in palestra o al chiuso. Per questo preferiscono fare sport all’aperto, correre o camminare in campagna o nei parchi. Si tratta di un’alternativa validissima, infatti, anche un’ora di camminata veloce al giorno ci aiuta a mantenerci in forma e in salute.

Quando camminiamo o corriamo all’aperto, poi, è incredibile come il tempo passi senza noia e non ci si renda conto della fatica che si sta facendo.

Oggi, però, vogliamo parlare di un modo che ci permette di rendere ancora più efficace il nostro allenamento quotidiano. Bastano due esercizi per stimolare sia la zona della pancia che quella dei glutei.

Addominali scolpiti e sedere da urlo con questi due esercizi da fare senza attrezzi

Dopo che avremo camminato in maniera decisa per almeno mezz’ora, potremo iniziare a svolgere questi due esercizi.

Il primo sarà lo skip, ovvero la corsa fatta con le ginocchia alte. Ad ogni passo dovremo evidenziare il movimento in modo da creare un angolo di 90° tra la coscia e il busto. Questo esercizio è veramente efficace per mantenere i glutei tonici e sodi e le articolazioni della gamba fluide e sane.

Dopo una piccola pausa possiamo procedere al secondo esercizio, ovvero la corsa calciata indietro. Questa andatura si effettua dando dei piccoli calci indietro, arrivando a toccare i glutei con le caviglie. Dovremo fare molta attenzione a lasciare le cosce perpendicolari al terreno e a muovere solo i polpacci indietro.

Questo esercizio è perfetto per mantenere flessibile la coscia e l’inguine, ma anche per tonificare gli addominali. Basterà ripetere due volte due serie da un minuto per entrambi gli esercizi e i risultati non tarderanno a farsi vedere.

