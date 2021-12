In questo periodo molti di noi stanno cercando di mantenere il peso sotto controllo in previsione dei pranzi e delle cene che ci aspettano tra dicembre e gennaio. Ma non solo: alcuni evitano proprio di ingerire certi alimenti per non incorrere in fastidiosi problemi alla pancia. Dunque, per andare a visitare i propri cari in forma smagliante, ci sono delle piccole accortezze da seguire. Infatti pancia gonfia, crampi e dolore addominale potrebbero essere causati da questi alimenti insospettabili onnipresenti sulle tavole fra Natale e Capodanno. Vediamo insieme quali sono e quali mosse dobbiamo seguire per gestire al meglio i fisiologici eccessi dei periodi di vacanza.

Stiamo parlando degli alimenti che all’interno della comunità scientifica sono semplicemente chiamati FODMAP. Questo acronimo riassume i nomi in inglese dei seguenti gruppi di alimenti: fermentabili, oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli. Di questi gruppi alimentari fanno parte i derivati del grano, della segale e quelli del latte.

Dunque, per evitare pancia gonfia e dolore addominale, bisognerebbe tenere sotto controllo non solo le quantità di fibre ingerite, ma anche i prodotti caseari. Oppure optare per prodotti che potrebbe risultare più vantaggiosi di altri. Ad esempio a molti non è noto che questo formaggio ricco di vitamina D e povero di colesterolo potrebbe valere oro per la salute. Lo stesso discorso dovrebbe valere per i legumi, comprese le famose lenticchie del Veglione di San Silvestro. Ci sono però anche alcuni ortaggi e alcuni tipi di frutta che potrebbero irritare il colon. Infatti, secondo la nota Fondazione Veronesi fra questi si annoverano:

le albicocche;

gli asparagi;

la bietola;

i broccoli;

la cicoria;

le ciliegie;

i datteri;

i fichi;

il finocchio;

i funghi

il mango;

i peperoni;

la pera;

il cocomero.

Inoltre sarebbe meglio evitare anche il cioccolato e miele. Per rendere appetibili dolci e bevande potremmo utilizzare altre alternative. Infatti altro che miele e dolcificante, ecco il sostituto naturale dello zucchero perfetto per i diabetici.

L’effetto negativo dei FODMAP sul ventre

Questi singoli ingredienti potrebbero irritare l’area della pancia. Infatti, la sindrome del colon irritabile è una delle più diffuse fra gli italiani. A soffrirne sarebbe infatti ben il 15% della popolazione, con una maggiore incidenza in quella femminile. Le conseguenze potrebbero essere stipsi e gonfiore addominale, fenomeni che se ingenti potrebbero notevolmente peggiorare lo stile di vita del paziente. Consigliamo comunque di confrontarsi con un medico per avere delucidazioni sul proprio stato di salute.

