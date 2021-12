Non solo profumi e maglioni, ecco alcuni regali dell’ultimo minuto per i nostri amici viaggiatori

Il Natale è ormai alle porte e la ricerca dei regali diventa per tanti di noi una vera e propria corsa contro il tempo. Alcuni di noi sono ancora a caccia del dono perfetto, per evitare di farsi trovare impreparati sotto l’albero. Ed ecco che, tra lavoro e impegni vari della vita quotidiana, il tempo sembra non bastarci. Molti di noi, ogni anno, si trovano dinanzi ad un problema scomodo: i regali dell’ultimo minuto. Alcune volte per mancanza di tempo non riusciamo a valutare bene cosa donare, altre facciamo fatica a trovare un’idea diversa dalla solita. Nel caso di amici appassionati di viaggi, poi, la situazione si complica ancora di più. E scovare il regalo ideale tra la miriade di oggetti utili o meno utili diventa davvero un’impresa ad alto rischio.

Non solo profumi e maglioni, ecco i regali dell’ultimo minuto per i nostri amici viaggiatori

Tra idee divertenti e originali, possiamo trovare un ventaglio di soluzioni adatte anche ai nostri amici in continuo movimento. Soluzioni utili e scherzose che certamente ci faranno fare una bella figura.

Andiamo a vedere alcune proposte.

Agli amici che viaggiano anche in inverno, possiamo regalare qualcosa che permetta loro di resistere alle basse temperature. Delle calze antifreddo a tema natalizio o un buon cappello di lana. In questo caso potremmo anche optare per un cappello con barba, per lasciare i nostri amici a bocca aperta. Tra i doni certamente apprezzati e utili, potremmo pensare ad una custodia multitasking per lo smartphone o un portacarte di credito di design. Possiamo sbizzarrire la nostra fantasia nella personalizzazione in base ai gusti e alle passioni del nostro amico. O ancora, un regalo certamente d’effetto potrebbe essere una lampada esotica, che rappresenti un luogo tropicale e lontano. Anche una mappa del Mondo, con le nazioni da colorare, o un puzzle di una meta lontana, potrebbe fare al caso loro.

Esperienze

Ovviamente, possiamo anche regalare emozioni uniche, permettendo al nostro amico di poter scegliere da sé l’esperienza che maggiormente preferisce. In questo caso potremmo regalare un buono vacanza o Smartbox. Dalle esperienze termali ai brevi viaggi sulla neve, dai soggiorni in località italiane alle visite culturali nelle principali città d’arte europee e italiane. Un ventaglio di possibilità che riesce a soddisfare ogni gusto. Certamente non possono mancare i regali d’elettronica portatile: un hard-disk veloce o una fotocamera utile a catturare tutti i momenti più belli dell’esperienza di viaggio. Dunque, non solo profumi e maglioni, ecco i regali dell’ultimo minuto per i nostri amici viaggiatori. Con queste idee, possiamo sorprendere i nostri amici sotto l’albero, donando loro esperienze nuove e affascinanti.

