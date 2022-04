Dalle faccende di cui ci occupiamo tutti i giorni ricaviamo pezzi e oggetti che potrebbero avere mille utilizzi alternativi. Pensiamo a quando facciamo il bucato: le mollette che impieghiamo ogni volta per stendere i panni sono onnipresenti in casa e molto comode.

Certamente molti di noi ne avranno sempre una scorta generosa a portata di mano. Ce ne saranno così tante che ci si chiederà cosa fare con le restanti. Certo, il pericolo di perderne qualcuna è sempre in agguato. Ma quello che ci sbalordirà sapere è che con le mollette in più possiamo dare un tocco di vivacità alla nostra abitazione.

Come? Con le graziose e semplicissime idee di riciclo creativo che mostreremo quest’oggi.

Per cominciare ecco un paralume pratico e grazioso

Con pochi strumenti per il fai da te potremo realizzare splendidi oggetti di decoro e utilità. Ricicliamo le mollette di legno e da bucato e potremo creare un fantastico paralume per le stanze. Il procedimento non è per nulla complicato.

Prima di tutto dovremo procurarci una struttura adeguata con cui iniziare, come la base in metallo di un vecchio paralume. Fatto questo, dovremo appendere una alla volta le nostre mollette attorno alla rete metallica, coprendo gli spazi. Con un pizzico di pazienza e manualità completeremo il nostro spettacolare paralume da appendere al soffitto!

Ricicliamo le mollette di legno e da bucato per creare questi 4 splendidi lavoretti che rendono la casa più bella e originale

Grazie alle mollette avanzate potremmo anche realizzare un simpatico portafoto per tenere in bella vista i ricordi più cari. Procuriamoci una cornice vuota, quindi colleghiamo per il lungo dei fili di ferro all’interno. Ora possiamo utilizzare le mollette per appendere le diapositive che più ci piacciono.

In modo simile potremmo ideare un praticissimo portasciarpe. Anche se siamo fuori stagione, potrebbe farci comodo per il prossimo inverno. Posizioniamo un pezzo di legno nel punto della stanza che preferiamo e poi, con della colla a caldo, incolliamovi sopra le mollette verticalmente. Siamo pronti per appendere tutte le sciarpe e i nostri foulard.

Proseguiamo con un originalissimo portacandele, perfetto da esporre sul balcone o in giardino. Prendiamo un barattolo di plastica in cui inserire il nostro cerino. Incolliamo sul bordo le mollette una per una e accendiamo la candela per dare vita alla nostra opera.

Per finire, da un contenitore di plastica capiente potremmo ricavare un bellissimo cestino per il pane. Usiamo della colla per attaccarvi attorno le mollette in posizione verticale. Leghiamole con uno spago per tenerle unite, quindi sistemiamo nel cestino un tovagliolo di stoffa in cui conservare le vivande.

Lettura consigliata

Invece che buttare le creme viso e corpo scadute si potrebbero riciclare in questi modi utili per la casa che faranno risparmiare