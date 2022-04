Riciclare gli scarti che accumuliamo ogni giorno è un’attività utile e pratica per risparmiare un bel po’ di soldi. Infatti, molti oggetti che tendiamo a buttare dopo l’utilizzo si rivelano eccezionalmente utili per abbellire o aiutarci in casa.

In altri articoli avevamo già mostrato come riutilizzare efficacemente le creme viso e corpo scadute o i vecchi jeans. Oggi, allo stesso modo, proveremo a convincere i lettori a reimpiegare un altro scarto di cui non conosciamo ancora l’utilità: i cartoni del latte.

Un oggetto, molti utilizzi

Una volta finito il contenuto, i nostri cartoni finiscono ogni volta e tristemente nella spazzatura. Eppure, non è assolutamente detto che non ci possano tornare ancora utili. Le funzioni a cui si potrebbero prestare ci stupiranno, su questo non ci sono dubbi. E per ridargli nuova vita avremo solo bisogno di qualche semplice strumento per il fai da te, niente di più.

Che erroraccio buttare i cartoni del latte, perché vi sarebbe l’opportunità di trasformarli in graziose casette per uccellini o in fantastici giochi per bambini. Oltre a questi, noi vogliamo mostrare altri usi ancora più convenienti e pratici. Eccone qui di seguito qualcuno illustrato in pochi passaggi.

Che erroraccio buttare i cartoni del latte perché si potrebbero riutilizzare per 3 oggetti di riciclo creativo in casa e giardino

Con un briciolo di fantasia e manualità, potremmo costruire uno splendido stampo per candele con i contenitori vuoti del latte. In questo caso sarebbero perfette anche le confezioni dei succhi di frutta. Iniziamo lavando e pulendo per bene il cartone. Fatto questo vi posizioniamo all’interno uno stoppino e versiamo della cera. Non appena quest’ultima si solidificherà, potremo prelevare il nostro stampino ed esporlo sul tavolo della cucina o in giardino.

In modo ancora più semplice potremmo ricavare una magnifica fioriera per abbellire l’esterno della casa. Prendiamo qualche cartone vuoto e perfettamente pulito, quindi tagliamolo a metà. Conserviamo la parte inferiore, rivestiamola e facciamo un foro sul fondo. Riempiamola con del terriccio e sistemiamo le nostre piantine preferite.

Come ultima opzione, potremmo realizzare delle strepitose confezioni regalo da donare nelle occasioni importanti. Teniamo il cartone intero e rivestiamolo con un foglio di carta colorata o dei sacchetti per il pane. Appendiamo qualche decorazione ad effetto con una cordicella, come della scorza di arancia essiccata. Ecco il nostro pacchetto con tanto di regalo per far felici amici e parenti.

Lettura consigliata

Ricicliamo le mollette di legno e da bucato per creare questi 4 splendidi lavoretti che rendono la casa più bella e originale