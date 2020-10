Ottobre è il mese delle castagne, scopri come conservarle fresche il più a lungo possibile. Con l’arrivo dell’autunno, ed in particolare del mese di ottobre, castagne e caldarroste tornano sulle nostre tavole. Possono essere certamente consumate nei modi più disparati: bollite, al forno o usate per preparare una squisita torta. Tuttavia, capita che non tutte quante vengano mangiate. E quindi, bisogna per l’appunto ricorrere ad un metodo per conservarle fresche per più tempo possibile. Te ne proponiamo alcuni.

Congelare le castagne

Questo è indubbiamente il metodo più semplice. Dopo averle spazzolate, lavate e asciugate bene, bisogna inciderle una ad una. Poi, non resta che riporle in degli appositi sacchetti e metterle in freezer, dove potranno rimanere per ben 12 mesi.

Curatura in acqua

Questo è un metodo tipicamente contadino, che consente di conservarle per 4 mesi. Bisogna pulirle accuratamente, immergerle in acqua priva di cloro e lasciarle a bagno per 4 giorni senza cambiare mai l’acqua. Poi, bisogna scolarle e lasciarle asciugare per 24-48 ore in un luogo arieggiato e ombreggiato. Mai esporle al sole diretto, mai ammassarle. Infine, non resta che conservarle in una cantina ben asciutta o in frigorifero all’interno di un sacchetto di iuta.

Perché conservarle?

Le castagne possono tornare utili anche nei mesi successivi. Potrebbero essere utilizzate per preparare una crema, una crostata e persino alcune zuppe invernali per i mesi più freddi, come dicembre, gennaio e febbraio. O anche primi piatti come una pasta con porcini, salsiccia e castagne sbriciolate. O dei bocconcini di castagne e bacon per i vostri aperitivi o una coppa di amaretti, castagne e mascarpone. Pensare di doverle consumare immediatamente, come si fa in genere con la frutta secca, è decisamente limitante.

Essiccare le castagne

Potresti anche provare a farle essiccare, se non hai intenzione di conservarle fresche. La disidratazione è un processo che consiste nella disidratazione progressiva del frutto. Nel caso della castagna, aumenta la sua digeribilità e la concentrazione di principi nutritivi e sali minerali al suo interno.

