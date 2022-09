La carne è spesso protagonista della nostra tavola, dagli antipasti ai secondi passando per i sughi. Carne ma anche pesce come le alici, specialmente durante l’estate, per alternare e non portare in tavola sempre le solite cose. In modo particolare tra gli antipasti spicca la battuta di fassona. Carne cruda condita in modi particolari per renderla molto gustosa. Tra i modi in cui si potrà condire la battuta troviamo il semplice limone con un pizzico di sale, ma anche decine di varianti diverse. Si potranno aggiungere scaglie di Parmigiano oltre a prodotti prettamente autunnali come tartufi o funghi. Ma ecco come preparare in modi diversi la battuta al coltello. Un piatto tipico del Piemonte che potrà tranquillamente essere replicato ovunque.

Come preparare un antipasto con carne cruda insaporita con tartufo o funghi

Un primo modo per portare in tavola la battuta di fassona è prepararla con una salsa all’uovo. Per cinque porzioni acquistare circa 500 g di carne, del formaggio grattugiato, sale e pepe oltre ad un filo di olio. Per la salsa, invece, saranno necessari 2 tuorli d’uovo, 1 cucchiaino di aceto oltre a sale e pepe. Dopo aver sistemato la carne in una ciotola condirla con olio, sale e pepe. In seguito suddividerla in cinque diverse porzioni e occuparsi della salsa all’uovo. I tuorli andranno lavorati con l’aceto di mele, sale, pepe e olio fino a farla apparire come una maionese. Per realizzare le cialde di Parmigiano, poi, fare scaldare il formaggio facendolo sciogliere in una pentola antiaderente. Una volta pronto inserirlo sulla cialda.

Alternative

Quello illustrato è il modo classico per portare in tavola la battuta di fassona. Tuttavia esistono modi alternativi che potranno soddisfare ancora di più il palato. Il procedimento da seguire sarà il medesimo ma, al posto di salsa all’uovo e cialda di Parmigiano, si potrà grattugiare altro. In periodo autunnale, ad esempio, sarà perfetta una grattugiata di funghi porcini o di tartufo. Non è necessario ricoprire la carne di questi prodotti, sarà sufficiente una spolverata per regalare un sapore unico. Si consiglia, ovviamente, di acquistare prodotti di prima qualità, dalla carne al tartufo o ai funghi. Ecco, quindi, come preparare un antipasto con carne cruda.

Esiste, poi, un modo ancora diverso per portare in tavola la battuta al coltello. Potrà essere, infatti, abbinata alla burrata e alla cipolla. Il procedimento sarà lo stesso illustrato precedentemente, la cipolla dovrà essere tagliata fine e insaporita con il succo di limone. In seguito condire la carne con sale e pepe a piacimento. Prendere la cipolla e metterla a caramellare con un cucchiaino di zucchero in una padella antiaderente. Da ultimo, le cipolle caramellate e la burrata dovranno essere sistemate sopra la carne. Si consiglia di consumare la battuta al coltello in giornata perché difficilmente si conserverà bene per diversi giorni.

Lettura consigliata

3 suggerimenti per cucinare i funghi porcini in autunno in modo facile e veloce