Ottimo acquisto il frutto esotico ricco di antiossidanti che ritarderebbe la degenerazione maculare

Ogni volta che facciamo la spesa ci soffermiamo sempre sugli stessi acquisti. C’è chi è più abitudinario di altri, ma la maggior parte di noi si ritroverà spesso con gli stessi prodotti nel carrello.

Nel reparto frutta e verdura, però, c’è un frutto che, molto spesso, viene trascurato dai più. E ciò accade perché sarebbero poche le persone che conoscerebbero davvero le potenzialità di questo frutto.

Questo, infatti, non solo sarebbe ricco di antiossidanti, ma farebbe molto bene anche al sistema cardiovascolare, e non è tutto. Apporterebbe benefici anche ad altre parti del corpo e, come se non bastasse, chi lo ha provato giura che sia buonissimo.

Il suo sapore fresco, dolce e morbido, infatti, sarebbe un ottimo ingrediente di ricette dolci o salate. Ecco di che frutto stiamo parlando.

Ottimo acquisto il frutto esotico che porterebbe benefici al fisico grazie alle vitamine e i minerali che contiene

La papaya ha una polpa dolce, molto profumata. La sua presenza si addice molto anche alla preparazione di bevande, motivo per cui, da qualche anno a questa parte, sta acquisendo moltissimi consensi.

Oltre ad essere ricca di antiossidanti, la papaya sarebbe una miniera preziosa di vitamine e minerali. Fra i suoi componenti, potremmo considerare minerali come sodio, potassio, calcio e magnesio.

Inoltre, la papaya rientra tra gli ortaggi ricchi di vitamina C, che farebbero molto bene al fisico.

Ricordiamo anche che gli antiossidanti presenti nel frutto lo renderebbero utile anche per rafforzare il sistema immunitario e per contrastare la degenerazione maculare.

Proprietà antinfiammatorie e non solo

È un frutto disponibile tutto l’anno, che favorirebbe la salute del nostro sistema cardiovascolare. Inoltre, grazie ai suoi nutrienti, avrebbe anche proprietà antinfiammatorie.

Per questo motivo, sarebbe utile anche per la cura di traumi. Ecco perché sarebbe un ottimo acquisto il frutto esotico che piace a sempre più persone nel Mondo.

Come fare una buonissima ciambella con papaya e cioccolato

L’unione tra frutta e cioccolato nei dolci è qualcosa di davvero unico. La torta pere e cioccolato ne è un esempio, ma anche la papaya ci lascerà davvero sorpresi.

Per questa ricetta ecco quali ingredienti ci serviranno:

260 g di farina;

200 g di burro;

2 cucchiai di gocce di cioccolato;

mezza papaya;

150 g di zucchero;

1 bustina di lievito;

3 uova grandi;

80 g di frumina;

1 bicchiere di latte.

In un contenitore uniamo zucchero e burro, e frulliamoli con una frusta elettrica finché non avremo creato un composto schiumoso. In una ciotola a parte, apriamo le 2 uova e sbattiamole con una forchetta, quindi aggiungiamole al composto di zucchero e burro.

Dopodiché potremo versare nel composto anche il latte, poco per volta, continuando a mescolare.

Fatto ciò, dovremo setacciare e aggiungere la farina, e continueremo a mescolare. Uniremo anche il lievito e la frumina. A questo punto verseremo nel contenitore metà delle gocce di cioccolato e la papaya, che avremo precedentemente tagliato a cubetti. Alcune fette del frutto dovremo tenerle da parte per la decorazione finale.

Mischieremo ancora, finché tutto non sarà ben omogeneo, quindi verseremo il composto in uno stampo da ciambella di 22 cm. Inforneremo il tutto, e faremo cuocere in forno ventilato a 170 °C per 45 minuti circa.