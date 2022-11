Il rally natalizio continua ma c’è questo pericolo da non sottovalutare

Nuovi rialzi e tutto continua a essere ancora a favore del movimento. Attenzione, presto si potrebbe mettere contro una data che potrebbe portare ad almeno una settimana di ritracciamento veloce di qualche punto percentuale.

Alle 16:33 del 23 novembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

14.557

Eurostoxx Future

3.964

Ftse Mib Future

24.755

S&P 500 Index

4.027,27.

Non si ravvisano al momento i prodromi per un’inversione ribassista.

Il rally natalizio continua, ma quali sono i pericoli?

Il rialzo potrebbe essere sostenuto fino alla fine dell’anno. Probabilmente come da previsioni nelle scorse settimane è stato segnato un bottom rilevante.

Come dovrebbe andare questa settimana?

Al momento, come da previsioni, non ci sono pericoli di stop nemmeno temporanei. La view continua a essere rialzista fino all’ultima settimana di dicembre. Entro questa data i nostri algoritmi proiettano il superamento di diversi punti percentuali dei massimi di agosto per gli indici americani, e il raggiungimento (se non il superamento) di quelli di gennaio per gli indici europei analizzati.

I supporti che dovranno reggere domani

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.349. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 14.140.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.919. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.821.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.060. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 24.045.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.906. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.809.

Al momento i nostri oscillatori continuano a mostrare elevate probabilità a favore, il rally natalizio continua ma il 29 novembre ci sarà la prossima prova del nove. Perché questa data sarà importante? Scadrà l’ultimo setup mensile calcolato con i nostri algoritmi proprietari.