Torta cremosa di pere e cioccolato senza uova e il vino migliore per un abbinamento perfetto

Questa è una torta molto semplice da preparare ma veramente speciale. Si può gustare in ogni momento della giornata ma è perfetta come dessert, per concludere un pranzo o una cena. Inoltre non richiede particolare abilità ai fornelli e si prepara velocemente. Caratteristiche che si conciliano bene con il poco tempo a nostra disposizione. Ma ora, bando alle chiacchiere e mettiamoci all’opera per preparare una torta cremosa di pere e goloso cioccolato.

Ricetta facilissima senza ricotta e senza yogurt

La torta di pere e cioccolato che stiamo per preparare non richiede l’impiego di uova né di ricotta o yogurt, ma è composta da una frolla con ripieno di pere e di una morbida salsa al cioccolato. Un connubio davvero squisito. Questi sono gli ingredienti:

200 g di farina;

150 g di burro;

50 g di acqua ghiacciata;

un pizzico di sale;

4 pere di media grandezza;

125 g di cioccolato fondente;

1 dl di panna;

80 g di zucchero;

20 g di mandorle pelate;

½ bicchierino di liquore Grand Marnier.

Torta cremosa di pere e squisito cioccolato

Innanzitutto prepariamo una pasta brisèe con la farina, 100 g di burro, l’acqua ghiacciata e un pizzico di sale. Possiamo impastarla in un mixer dotato di lama o a mano mescolando rapidamente gli ingredienti. L’importante è che l’acqua sia ghiacciata e la lavorazione rapida per non far riscaldare l’impasto. Poi avvolgiamo il panetto con una pellicola per alimenti e lo poniamo in frigorifero per almeno 40 minuti. Nel frattempo possiamo sbucciare le pere e tagliarle a metà privandole del torsolo centrale. Poi le metteremo a macerare con lo zucchero e il Gran Marnier.

Appena la pasta sarà pronta, la stenderemo formando una sfoglia di circa mezzo cm di spessore. La metteremo in uno stampo per torta coprendola con carta di alluminio e fagioli secchi. Infine cuociamo in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. Poi eliminiamo la carta di alluminio e i fagioli e disponiamo le pere sulla pasta. Rimettiamo in forno e lasciamo cuocere fino a che la torta assumerà un bel colore dorato.

Ora facciamo fondere il cioccolato a bagnomaria o a fuoco dolcissimo con un cucchiaio di acqua. Quando sarà completamente sciolto, aggiungiamo il burro rimasto e mescoliamo per ottenere una crema liscia. Poi montiamo la panna e la uniamo al composto di cioccolato dopo che si è raffreddato. Versiamo la crema ottenuta sulla torta e decoriamo con le mandorle tritate.

Quale vino abbinare a questo delizioso dessert?

Con i dessert si abbinano di solito dei vini dolci. È un abbinamento per concordanza in cui i sapori simili si esaltano a vicenda. La dolcezza del vino deve supportare e valorizzare quella del dessert. Ma non tutti gli impasti sono uguali. Per accompagnare un dolce lievitato sceglieremo uno spumante dolce, ad esempio, mentre i pasticcini si sposano bene a un vino passito. L’abbinamento ideale per la torta di pere e cioccolato potrebbe essere un vino liquoroso rosso. Si può scegliere un marsala o un moscato liquoroso o altro vino con le stesse caratteristiche, piuttosto corposo.