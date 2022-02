Ottime notizie perché quest’azienda famosa assumerà 25.000 figure professionali con contratto indeterminato e saranno diversi i posti di lavoro

Quando si investe in un progetto, bisogna considerare tanti fattori. Uno di questi, se non il più importante, è l’ampliamento del proprio organico. Ciò che permette ad un’azienda di aumentare i propri profitti è anche la forza lavoro. Ed è questo lo scopo prefissato da diverse aziende, che stanno assumendo personale meritevole e giovane.

Per esempio, l’abbiamo visto con questa famosa catena di supermercati che assume anche senza esperienza. Ma il cambio generazionale si effettua anche nel campo dei mezzi di trasporto. Infatti, 3 bellissime Regioni assumeranno più di 400 risorse anche solo con la licenza media e con contratto a tempo indeterminato.

In ogni caso, i concorsi pubblici offrono la possibilità di trovare lavoro, ma se avessimo l’opportunità di candidarci senza studiare e fare degli esami? Ecco che arrivano ottime notizie, perché quest’azienda famosa assumerà 25.000 risorse di personale entro il 2024.

Poste Italiane

Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Poste Italiane. Come anticipato, quando un’azienda investe su un progetto, pensa in grande. Affinché cresca, la differenza è fatta anche dal proprio organico. Pertanto, grazie al progetto Sustain and Innovate del proprio piano industriale strategico, l’azienda ha bisogno di nuove figure professionali.

Questo progetto è stato pensato anche come rinnovo dei propri servizi e prodotti, guardando da una prospettiva ad impatto ambientale zero. Per sostenere ed innovare, dunque, Poste Italiane ha bisogno di assumere figure capaci, promuovendo il cambio generazionale. Anche attraverso l’accordo con i propri dipendenti, che andranno in pensione.

In realtà, Poste Italiane, già a partire dall’anno scorso, aveva iniziato ad assumere nuovo personale, mettendo a disposizione più di 3.000 posti di lavoro. Entro il 2024, invece, saranno circa 25.000 le risorse da voler assumere. Si tratta di cifre incredibili che darebbero un posto sicuro a tantissime persone che, purtroppo, oggi si trovano ancora inoccupate.

Ottime notizie perché quest’azienda famosa assumerà 25.000 figure professionali con contratto indeterminato e saranno diversi i posti di lavoro

Poste Italiane è alla ricerca di diverse figure professionali. Per esempio, da inserire negli uffici di consulenza, in quelli di smistamento della posta, oppure in quelli “nuovi”, pensati all’interno del piano industriale. Ovviamente, come accade per questa Banca italiana, vi sono delle buone notizie anche per i propri dipendenti. Si prevede, infatti, la riqualificazione del personale e saranno forniti dei corsi di aggiornamento e formazione, anche per i nuovi assunti.

Per partecipare, bisogna andare sul sito di Poste Italiane e cercare la sezione “Lavora con noi”, ed inviare il proprio curriculum vitae. Inoltre, sempre la stessa sezione ci darà la possibilità di visionare tutte le altre offerte di lavoro.