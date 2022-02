Contratto indeterminato con solo licenza media per questi concorsi pubblici in arrivo per più di 400 posti in queste bellissime Regioni

Se cerchiamo un contratto a tempo indeterminato, non facciamoci scappare quest’offerta di lavoro presso una famosa Banca italiana che assumerà 12.600 risorse di personale. Ma le possibilità di trovare lavoro non finiscono qui.

Infatti, per laureati e diplomati persino il Segretariato della Giustizia ha messo a disposizione dei posti in organico, e abbiamo tempo sino a marzo per presentare la nostra domanda. Affrettiamoci, perché è una grossa opportunità, ed è previsto solamente un esame scritto.

Chi, invece, non può candidarsi a questi concorsi perché sprovvisto di laurea o diploma, niente paura perché è previsto un contratto indeterminato con solo la licenza media se ci concentriamo sui prossimi passaggi. Infatti, presto verranno pubblicati i bandi che riguardano i seguenti concorsi pubblici.

Concorsi pubblici in Abruzzo, Sicilia e Lazio

Teniamoci pronti perché dovremmo presentare la domanda per partecipare ai concorsi pubblici, che saranno banditi da queste 3 bellissime Regioni.

Iniziamo con l’Abruzzo, per cui il TUA assumerà 100 nuove risorse di personale. L’azienda, che si occupa dei trasporti nella Regione, ha già indetto il bando per il reclutamento di figure da inserire nel proprio organico. Ma la buona notizia è che presto saranno indetti altri concorsi.

Per il momento, i vincitori del concorso verranno assunti con il contratto di apprendistato professionale di 36 mesi. Per partecipare è necessaria la licenza media. Infine, per presentare la domanda abbiamo tempo sino al 2 marzo 2022.

Per quanto riguarda la Sicilia, saranno 106 gli impiegati da assumere presso la RAP di Palermo, con contratto a tempo indeterminato. Già in precedenza, l’azienda aveva indetto questo bando per il reclutamento di 46 operatori. Pertanto, questo concorso si aggiunge a quello precedente. Per tutte le altre informazioni necessarie, dovremmo attendere l’uscita del bando.

Contratto indeterminato con solo licenza media per questi concorsi pubblici in arrivo per più di 400 posti in queste bellissime Regioni

Terminiamo con il Lazio e ci concentriamo sulla capitale, Roma. Nella stupenda città eterna, saranno, invece, 200 gli autisti da inserire nell’ATAC. L’esigenza di assumere nuovo personale nasce per via del pensionamento di vari addetti, per cui si effettuerà un cambio generazionale.

Per entrare a far parte dell’ATAC, l’azienda si baserà non solo sullo scorrimento delle graduatorie ma anche sui vincitori del concorso. Anche in questo caso, dovremmo aspettare l’uscita del bando. In ogni caso, per altre posizioni, potremmo vedere sui siti delle aziende.

Infatti, per poter partecipare, bisognerà inviare la propria candidatura online, andando nella sezione dell’Amministrazione Trasparente di ciascuna azienda, salvo altre indicazioni. Per questo motivo, non dobbiamo far altro che aspettare i bandi.

