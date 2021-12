Dopo una fase di stallo, che ha visto l’arresto di quasi tutta la vita quotidiana, anche i concorsi e le offerte di lavoro sono stati sbloccati. Se nella Costituzione vi è scritto che “la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro”, non sempre questo si trova.

Ottenere il contratto a tempo indeterminato, il “posto fisso” è l’obiettivo di tutti e i concorsi pubblici rappresentano un ottimo modo per cercare di trovare lavoro. Infatti, e fortunatamente, spesso vengono indetti concorsi anche per chi possiede solo la licenza media.

I ragazzi che escono dalla scuola superiore, invece, possono provare tanti concorsi aperti con il requisito, oltre agli altri, del diploma. È il caso di questo concorso in cui è previsto un premio di 3.000 euro e un lavoro creativo con scadenza gennaio 2022 per laureati e diplomati.

Ma non è finita qui perché sia i diplomati che i laureati, anche se non hanno accumulato esperienza in ambito lavorativo, possono inviare il proprio curriculum vitae presso una delle aziende leader nel settore alimentare. Infatti, occhio a questa offerta di lavoro per un supermercato famoso che assume anche senza esperienza.

L’Esselunga

Esselunga è una catena di supermercati che vanta ben 164 punti vendita sparsi per lo Stivale, anche se è maggiormente concentrato nelle Regioni del nord. Le posizioni aperte sono rivolte sia ai diplomati che ai laureati, anche senza l’esperienza lavorativa.

I profili ricercati saranno smistati nelle sedi delle Regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Lazio. Nonché saranno accolti con stage e corsi di apprendimento e formazione. Vi sono tanti profili ricercati che corrispondono ad altrettanti assunzioni, come: addetto al servizio sorveglianza, addetto vendita, farmacista, addetto responsabile, addetto responsabile al Bar Atlantic, allievo ricevitore, allievo responsabile EsserBella.

Oltre a questi, si cercano lavori più specifici nelle sedi Esselunga, nonché altri lavori nei reparti di gastronomia, parafarmacia, freschi, macelleria e così via. L’azienda promuove la formazione e gli incontri attraverso l’Università e le scuole, offrendo percorsi retribuiti e apprendistati.

Per candidarsi bisogna andare nella sezione “lavora con noi” sul sito di Esselunga, ed inviare il proprio curriculum e compilare l’apposita modulistica. Successivamente si richiederà un colloquio.

Esselunga assume proponendo diversi tipi di contratti di lavoro. In base a questo e al ruolo assegnato, gli stipendi possono variare ma si tratta di un minimo di 1.000 euro. Consigliamo di provare, tentar non nuoce!

