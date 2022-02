Oltre al Segretariato della Giustizia che offre la possibilità di trovare lavoro ai diplomati tramite un concorso pubblico, in Italia sono diverse le aziende che cercano nuovo personale da integrare nel proprio organico.

Per esempio, a chi piacerebbe lavorare presso una catena di supermercati, ecco come candidarsi e tentare di essere assunti anche senza esperienze lavorative pregresse. Questa volta, a presentare la propria offerta di lavoro è una Banca italiana.

Per chi ha sempre desiderato lavorare presso un Istituto bancario, attenzione a quest’offerta di lavoro a tempo indeterminato perché saranno tanti i posti messi a disposizione. Vediamo di quale stiamo parlando e tutte le informazioni necessarie per candidarsi.

Banca Intesa Sanpaolo

La famosa Banca italiana, già a fine 2021, aveva comunicato che avrebbe assunto 4.600 nuove risorse in accordo con i Sindacati. Questo per mettere in atto il cosiddetto “cambio generazionale”. Ogni candidato idoneo entrerà per ogni due impiegati che cederanno il posto.

Nello specifico, entreranno 4.600 nuove persone a tempo indeterminato, mentre le uscite saranno 9.200.

Questa possibilità fa parte del “Piano di Impresa 2022-2025” in cui, in totale, verranno assunti 12.600 risorse di personale entro il 2025. Se da una parte verranno assunte 4.600 persone, dall’altra parte i restanti 8.000 partecipano alla cosiddetta riqualificazione dei dipendenti.

Intesa Sanpaolo intende incrementare la sua leadership attraverso il reclutamento di un nuovo organico giovane e meritevole, che lavorerà negli ambiti ESG. Affinché ciò sia possibile, anche la riqualificazione dei dipendenti risulta estremamente importante. Pertanto, i settori in cui destinare le risorse organiche riguarderanno il profilo digitale, tecnologico e analitico della Banca, nonché quelli prettamente finanziari.

Attenzione a quest'offerta di lavoro a tempo indeterminato presso una famosa Banca italiana che assumerà 12.600 risorse di personale

Per candidarsi bisogna andare sul sito della Banca, nella sezione “careers” e cercare le posizioni aperte. Sono molteplici le opportunità che la Banca offre, a seconda delle nostre esigenze e aspirazioni, anche senza esperienza. Per esempio, se si ha un diploma nell’ambito della tecnologia, è possibile presentare la propria candidatura per partecipare al rinnovamento digitale della Banca stessa.

Addirittura, per gli studenti vi è la possibilità di fare uno stage presso le filiali per incrementare la propria conoscenza, attraverso il lavoro di squadra nella formazione di progetti. In sostanza, sono varie le posizioni aperte, per cui possiamo liberamente scegliere quello che più si addice al nostro profilo. Inoltre, ricordiamo che il Piano ha un arco temporale sino al 2025, quindi magari in futuro saranno aperte ulteriori selezioni.

