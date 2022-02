L’astrologia può essere fondamentale nel darci i giusti consigli su come affrontare i giorni che ci attendono. Infatti, nonostante molti non credano nell’oroscopo, si tratta comunque di una fonte di ispirazione ottima. È vero, non ci stiamo confrontando con una scienza con prove e tesi basate su esperimenti ma, al tempo stesso, dare una sbirciata al futuro può essere di certo stimolante. Guardare cosa prevede l’astrologia e che tipo di eventi potrebbero accadere nella nostra vita, in base alla nostra data di nascita, è certamente affascinante.

Ci sono alcuni segni zodiacali che potrebbero ricevere grandi notizie e altri che invece dovrebbero riflettere cercando di starsene più sulle loro

Ovviamente, l’oroscopo prevede alcuni eventi del futuro, basandosi sulla data di nascita e sul movimento delle stelle. E, in base a questi criteri, ci sono notizie buone e cattive a seconda del nostro segno zodiacale. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo sottolineato come questo fine settimana sarà particolarmente pesante per un segno nello specifico. E quest’ultimo, forse farebbe bene a stare a casa e ad evitare contatti troppo diretti con le persone a lui care. Invece, in un altro articolo, avevamo dato una grandiosa notizia a un segno zodiacale, che regnerà sopra tutti durante il 2022 e che porterà a casa tante soddisfazioni.

La prossima settimana sarà scoppiettante e ricca di novità per questo fortunatissimo segno zodiacale che finalmente avrà la sua rivincita

Oggi continuiamo con le notizie positive che, questa volta, non arrivano dal nostro oroscopo tradizionale. Infatti, in questo articolo, ci baseremo sul calendario celtico, che prevede che la prossima settimana sarà scoppiettante e ricca di belle notizie per il segno dell’Abete. In questo caso, ci stiamo riferendo a tutti coloro che sono nati tra il 2 gennaio e l’11 gennaio e tra il 5 e il 14 luglio. Per costoro, i giorni in arrivo sembrano davvero colmi di speranza e luce. Infatti, durante la prossima settimana, l’Abete si troverà dinanzi a una promozione lavorativa o a un progetto riuscito sul piano del lavoro.

Le soddisfazioni arriveranno in modo inaspettato, lasciandoci stupiti e piacevolmente sorpresi. Ma non è finita qui. Questo segno, pare potrà stringere rapporti ancora più profondi durante la fine di febbraio, soprattutto in ambito amoroso. Forse così riuscirà a coronare il suo sogno di una storia all’insegna dell’equilibrio e del romanticismo.

