Cristallino e incastonato tra montagne questo lago eletto come il più bello d’Italia che nasconde piccoli segreti

Non è una novità che l’Italia sia uno dei Paesi più belli di tutto il Mondo, se non il più bello. In effetti, a noi italiani non manca proprio niente. Abbiamo veramente di tutto e non abbiamo di che invidiare. Al contrario, abbiamo una vasta natura incontaminata, il mare cristallino, il cibo migliore, una ricca storia e tradizioni intramontabili.

Da Nord a Sud, isole comprese, gli scorci nascosti fanno la differenza. Basti pensare ai borghi medievali, così incantevoli e intrinsechi di storia che il tempo sembra si sia fermato. Addirittura, alcuni sono abitati da poco più di 200 persone, perfetti per una gita di un giorno.

Oppure, pensiamo allo spettacolo che ci offre la natura, tra boschi, montagne e laghi. Uno scenario da vera cartolina, per esempio, si apre con uno dei laghi più belli d’Italia. Cristallino e incastonato tra montagne questo lago ha avuto origine da una frana, la quale però ha creato qualcosa di veramente speciale.

Si trova in Veneto

Il Lago di Alleghe è splendido e non ha rivali, neanche il Lago di Garda o quello d’Iseo. Basta scorrere sulle immagini per essere catturati dalla bellezza del luogo. Tra le montagne di Belluno, nel Veneto, si può vivere un’esperienza da sogno.

Il verde chiaro degli alberi dipinge le montagne, che sembrano cadere in questo lago dalle acque cristalline, turchese e verde smeraldo, calme come uno specchio. Le Dolomiti gli fanno da sfondo e la Valle del Cordevole lo circonda.

È uno dei luoghi più suggestivi tanto che, su TripAdvisor, i turisti hanno eletto il lago come meritevole del premio Best Travellers’ Choice 2022. Oltre alla bellezza del luogo, ciò che più incuriosisce è l’origine del lago.

Si racconta che sia stata una frana a bloccare il corso d’acqua del Cordevole, nel finire del 1700, formando così il lago. Un brutto scherzo della natura che, però, ha creato un posto incantevole, da visitare almeno una volta nella vita.

Cristallino e incastonato tra montagne questo lago eletto come il più bello d’Italia che nasconde piccoli segreti

Comunque, a questo lago sono state attribuite anche diverse storie e piccoli segreti, conosciuti sotto il nome dei misteri di Alleghe. Ciò che si racconta non è una leggenda, bensì una storia vera che risalirebbe intorno alla Seconda Guerra Mondiale.

Sarebbero avvenuti 5 omicidi proprio vicino al lago, i quali hanno dato origine a libri, film e qualche programma televisivo. Tra misteri, storie ed uno spettacolare panorama, ai piedi del Lago di Alleghe consigliamo di fare trekking, dei picnic e gite in barca.

