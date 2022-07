Il mese di luglio sta giungendo alla fine e si possono già iniziare a tirare le somme di quanto successo. Finora i pianeti non hanno premiato tutti allo stesso modo, scegliendo di favorire alcuni tra noi. Ma l’oroscopo sa essere davvero beffardo quando vuole.

Alcuni segni stanno vivendo momenti d’oro grazie alla Luna, e almeno fino a questa domenica beneficeranno del suo influsso. Ovviamente, i fortunati in questione sperano di continuare il momento propizio anche nel prossimo mese.

Ma agosto quale impatto avrà sulle loro vite? Basterà affidarsi ancora una volta alle care previsioni per scoprirlo.

Non più al primo posto

Il mese più caldo dell’anno si appresta a subentrare nel calendario. Le tanto attese ferie non sono più un miraggio per molti, che non vedranno l’ora di scoprire il futuro sotto l’ombrellone. La prima sorpresa giunge come un fulmine a ciel sereno per tanti Lettori, dato che il re sembra finalmente mollare il trono.

Stiamo parlando ovviamente dell’Ariete che, dopo un susseguirsi di eventi favorevoli, aveva raggiunto la cima della classifica astrologica. Nell’ultimo periodo nulla pareva poterlo fermare e i momenti negativi erano eventi alquanto rari. Ma ora il segno di Fuoco parrebbe perdere progressivamente brillantezza.

Infatti, agosto potrebbe nascondere qualche insidia per i nativi. Anche se si avranno energie da spendere, l’impulsività potrebbe generare qualche battibecco di troppo. In amore si avrà parecchia intraprendenza, ma con qualche scenata di gelosia dietro l’angolo. I dialoghi non finiranno finché non si avrà l’ultima parola.

Non l’Ariete ma questi 3 segni zodiacali fortunati avranno un agosto unico

Se l’oroscopo dell’Ariete non pare perfetto, non si può dire altrettanto per quello dei Gemelli. Come tutti, sentirà la necessità di prendersi una pausa e rilassarsi. Ad agosto la passione si farà sentire; anche il lavoro andrà bene, grazie al cielo che sorride. La sicurezza è l’arma in più che potrebbe regalare grandi soddisfazioni personali, ora.

Mese spumeggiante anche per il Leone. Se la forza e la tenacia sono i marchi distintivi del segno, agosto li metterà ancor più in evidenza. Si avrà talmente tanta grinta che si potrebbe ottenere tutto ciò che si desidera. Attenzione, però, a non esagerare con la presunzione.

A godersi al meglio le ferie estive sarà infine il Sagittario. Nei prossimi 31 giorni ci si sentirà più leggeri e pronti a mettersi in gioco. Si potranno conoscere nuove persone, tra cui qualcuno di davvero importante. È un momento perfetto per viaggiare sia coi bagagli che col cuore. Dunque, non l’Ariete ma questi 3 segni zodiacali faranno scintille a breve.

