Vacanza last minute di 3 giorni al mare a meno di 500 euro per famiglia in Italia

“Un viaggio cambia un uomo” cantava Marco Mengoni. Ebbene, nulla da dire. Aveva proprio ragione. Viaggiare riempie l’anima di nuove consapevolezze, di conoscenze riguardo i propri limiti e su cosa siamo disposti ad andare oltre.

Viaggiare è adattamento. Ci rechiamo in posti nuovi, con delle tradizioni sconosciute, con dei piatti mai provati. Ed è in quel momento che ci rendiamo conto della nostra essenza. Conosciamo meglio noi stessi, se siamo disposti ad adeguarci, se possiamo superare i nostri limiti.

Almeno, questo è quello che dovrebbe accadere qualora decidessimo di fare un viaggio all’estero. Ogni Stato è diverso, per fortuna, ma soprattutto differente dall’Italia e da quella che è la nostra cultura condivisa. Se stiamo pensando di scegliere l’avventura, l’esplorazione di posti incantevoli, diversi da quelli italiani, consigliamo Albania e Montenegro, delle perle in cui mare cristallino e natura incontaminata si incontrano.

Se, invece, siamo alla ricerca di posti in cui trascorrere una vacanza last minute di 3 giorni, dove pagare meno di 500 euro, magari anche all inclusive, consigliamo alcune delle isolette più belle del nostro Paese. Un weekend basterà per rilassarsi e staccare la spina. I bambini adoreranno immergersi nel mare turchese e il divertimento è assicurato.

La meravigliosa ricchezza del Bel Paese

L’Italia è ricca di luoghi così meravigliosi che sembra siano stati dipinti, oppure sembrano usciti da una cartolina. Ma, più di tutti, sono le isole ad essere il valore aggiunto dell’Italia. Da Nord a Sud, le isole dovrebbero essere visitate tutte, almeno una volta nella vita.

Una vacanza di pochi giorni, a meno di 500 euro, in cui andare con i bambini o anche da soli, se si è single, è Procida. È un’isoletta davvero bellissima, ma un po’ sottovalutata per la presenza delle isole più rinomate. Basti pensare a Capri.

Procida è più vicina di Ischia, addirittura, poiché quasi accanto alla costa del territorio di Napoli. Perché non trascorrere un fantastico weekend nella capitale della cultura del 2022? Scrivendo su Google “offerte per Procida” compare una lista di offerte proposte dai migliori siti di viaggi e con meno di 500 euro potremmo trascorrere una vacanza con i fiocchi.

Vacanza last minute di 3 giorni al mare a meno di 500 euro per famiglia in Italia

Stesso discorso per Ustica, la piccola isola appartenente al territorio di Palermo. A differenza delle isole che costeggiano la Sicilia, come le Eolie, le Pelagie e le Egadi, Ustica è la meno famosa. È ideale per rilassarsi e, soprattutto, è una meta perfetta per tutta la famiglia.

Se vogliamo sfuggire al turismo di massa, Ustica fa al caso nostro. Forse non è tanto indicata per i single alla ricerca della movida. Ustica è economica, anche se l’unico ostacolo che potremmo incontrare è il biglietto aereo per Palermo.

