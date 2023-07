Oroscopo della settimana: ecco la classifica dei 5 segni fortunati al top, preparatevi alle sorprese

Sarà una settimana ricca di eventi e di momenti fortunati per alcuni segni dello zodiaco. Sarai tra i favoriti delle stelle in quest’ultima settimana di luglio? Cosa riserva l’oroscopo della settimana?

Anche il mese di luglio sta per finire e molti si preparano a godersi le meritate ferie. Dopo un anno di lavoro senza sosta hai prenotato per le vacanze e vorresti sapere cosa aspettarti? È vero che l’astrologia è solo per divertimento, e la vera fortuna dipende dalle nostre azioni e scelte. Ma perché non assecondare la tua curiosità e scoprire cosa dicono le stelle?

Nel weekend in arrivo grosse sorprese per Cancro e Leone

Il segno del Cancro deve prepararsi a vivere un fine settimana epico. Le stelle danzano a tuo favore, portando tanta energia positiva nella tua vita. Un incontro speciale ti lascerà senza parole, hai presente il colpo di fulmine dei film? Chi invece l’amore l’ha già trovato potrebbe ricevere buone notizie di altro genere, una vincita o una gravidanza in arrivo.

Passiamo al Leone che sta attraversando un momento particolarmente favorevole della sua vita. Le porte dell’opportunità si apriranno davanti a voi come per magia. E le stelle vi renderanno irresistibili e attireranno occhi ammirati ovunque andiate. È il momento perfetto per mettersi in gioco, proporre nuovi progetti o fare una sorpresa a qualcuno di speciale. Andate avanti e conquistate il mondo!

Oroscopo della settimana, scopriamo chi è sul gradino più alto del podio

Al terzo posto troviamo il Sagittario, avventuroso e ottimista verrà premiato dalle stelle questo weekend. Come? Potrebbe incrociare l’anima gemella, trovare un oggetto smarrito a lungo desiderato o ricevere una promozione sul lavoro. Quindi, meglio prepararsi a cavalcare l’onda della fortuna!

A seguire troviamo il segno dei Gemelli che verrà colto da un’ondata di sorprese. Una telefonata da un vecchio amico, un incontro fortuito alla stazione di servizio o l’interesse per una nuova passione. Caro Gemelli, tieni gli occhi aperti e tieniti pronto a riconoscere e cogliere l’opportunità di vivere momenti unici e indimenticabili!

Finiamo con il gradino più alto del podio che sarà occupato dal segno della Vergine. Non sbaglierai neanche una mossa qualunque cosa ti metterai in testa di fare. Potresti addirittura ottenere un riconoscimento professionale prima dell’arrivo di agosto. I single si dovranno aspettare un incontro che cambierà la loro vita. La fortuna è dalla vostra parte, quindi seguite il vostro istinto e lasciatevi sorprendere!

Quindi, ecco cosa dice l’oroscopo della settimana riguardo ai segni al top. Le stelle in questi giorni stanno sorridendo a questi 5 segni, è vero. Ma la fortuna gira e non è detto che anche gli altri segni non avranno di che gioire.

