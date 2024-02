Da mesi si discute delle stesse cose, dei se e dei ma, del perchè i mercati dovevano scendere, del perchè la recessione economica fosse alle porte. Come al solito, il 90% delle previsiooni non si rivela corretto. Abbiamo più volte spiegato su queste pagine, che a nostro parere un’utile guida per il futuro potrebbe essere la storia. Questa non si ripete al 100% ma potrebbe dare indicazioni abbastanza attendibili per il futuro. Attenzione, non tutto quello che accadrà è successo nella storia, anzi il peggio potrebbe ancora avvenire. Il nostro approccio è il seguente: la storia potrebbe darci delle indicazioni utili, ma il futuro potrebbe sorprenderci con accadimenti impensabili e mai verificatisi. Mai mettere limite al peggio e mai al meglio! Torniamo ora al breve termine, oggi è una prima verifica settimanale per Wall Street.

Il pattern settimanale

Abbiamo osservato nelle serie storiche dal 1898 ad oggi un pattern che tende a ripetersi con quasi estrema precisione e regolarità di settimana in settimana:

se i mercati saliranno, fra lunedì e martedì ci sarà un ritracciamento/fase laterale ribassista;

se i mercati scenderanno, fra luendì e martedì ci sarà rimbalzo/fase laterale rialzista.

Il mercoledì è il giorno che presenta una distanza maggiore fra minimo e massimo. In sostanza, se dovessimo attendere un giorno con maggiore rendimento potremmo pensare al mercoledì. Infatti, dopo una certa indecisione fra lunedì e martedì, sarà proprio il mercoledì a dare il passo per i prossimi giorni e lo farà senza lasciare spazio ” a interpretazioni”.

Inoltre, vogliamo aggiunge a quanto appena scritto:

i minimi/massimi settimanali si formano fra lunedì e martedì in una tendenza rialzista:

i minimi/massimi settimanali si formano il venerdì in una tendenza ribassista.

Nel primo caso, le chiusure settimanali avveranno vicino ai massimi, nel secondo caso, vicino ai minimi.

Raramente accade il contrario. Questa è una guida abbastanza attendibile che ci permette di fare delle prevsioni abbastanza accurate sul settimanale. Otteniamo poi conferme in merito dai nostri oscillatori proprietari.

Verifica settimanale per Wall Street: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del 26 febbraio è stata interlocutoria ed ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.069,23

Nasdaq C.

15.976,25

S&P500

5.069,53.

La tendenza settimanale rimarà ralzista fino a quando si assisterà a chiusure di seduta giornaliere superiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.332

Nasdaq C.

15.449

S&P500

4.938.

Oggi, per quanto espresso prima, capiremo cosa potrebbero fare i prezzi fino a venerdì. I nostri oscillatori sono ancora impostati al rialzo.

Lettura consigliata

Il mese di febbraio dei mercati azionari americani si appresta chiudere con un pattern che non si vedeva da tre anni