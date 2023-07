Abbiamo intasato il water in casa di amici e non abbiamo uno sturalavandini? Ecco come uscire da una situazione imbarazzante

Don’t Panic cantavano i Coldplay qualche anno fa. Come facciamo a non andare in panico quando siamo ospiti in casa d’altri e abbiamo appena intasato il water? Impossibile. Manteniamo la calma e procediamo in questo modo. Così eviteremo una figuraccia.

Esistono trucchetti furbi per uscire da ogni situazione. Basta solo non farsi prendere dalla frenesia e ragionare. Se abbiamo intasato il water in casa d’altri, amici, parenti, o peggio ancora persone che conosciamo appena, la situazione è chiara. Non possiamo uscire dal bagno e cercare in cucina o in garage ciò che ci serve per rimediare. Il problema si aggrava se lo sturalavandini non si trova in bagno. Chiedere aiuto deve essere l’ultima possibilità nel caso in cui non siamo riusciti a provvedere da soli.

Se nel bagno è presente una bacinella siamo già a buon punto. Se non siamo così fortunati utilizziamo direttamente il soffione della doccia o della vasca da bagno. In ogni caso troviamo il modo per gettare dell’acqua dentro al water. Questo il primo passo. L’acqua deve essere calda, non è necessario che sia bollente, facciamo attenzione a non scottarci. La quantità di acqua da gettare nel water che gli idraulici consigliano è di 15 litri quindi ci aspetta un lavoro impegnativo.

Un lavoro di fino

Abbiamo intasato il water in casa di amici e non sappiamo cosa fare. È legittimo. Nel mentre che otteniamo la quantità di acqua che ci occorre mettiamo ordine in bagno portandoci avanti con il lavoro. Deve essere tutto come l’abbiamo trovato prima di combinare il guaio. Quindi prendiamo il sapone liquido che si utilizza per lavare le mani e mettiamo in atto il nostro piano.

Il water si libera facilmente versando acqua calda insaponata il più velocemente possibile. Questo lavoro richiede molta finezza. Se abbiamo fatto questa operazione ma senza i risultati che ci aspettavamo, proviamo a versare il sapone direttamente nel water e gettiamo altra acqua calda. Ciò che stiamo cercando di fare è di lubrificare al meglio ciò che sta creando l’ingorgo. Carta presumibilmente. Il getto d’acqua dovrà dare la spinta definitiva.

Abbiamo intasato il water in casa di amici, evitiamo brutte figure

Una cosa che dobbiamo sapere sul sapone. Non dobbiamo esagerare con la quantità, potremmo peggiorare la situazione. Ma non dobbiamo neanche avere paura di utilizzarlo. Facciamo dei tentativi e quando sentiremo gorgogliare e la tazza inizierà a sbloccarsi cominciamo a diminuire la quantità di sapone che stiamo utilizzando e man mano anche la quantità di acqua. Potrebbe volerci del tempo, quindi dopo aver versato l’acqua calda pazientiamo per qualche secondo, il processo di osmosi richiede tempo.

Teniamo comunque d’occhio la quantità di acqua nel vaso, man mano che scende aggiungiamone altra per continuare a garantire lo stesso livello di pressione. Il materiale accumulato dovrebbe essere spinto in avanti anche se dopo alcuni tentativi. Se abbiamo la possibilità, lasciamo che l’acqua calda agisca per diversi minuti, non è necessario stare in bagno. Certo che se qualcuno ci va dopo di noi e trova il water intasato non facciamo una bella figura. Il rimedio dell’acqua calda e del sapone dovrebbe essere d’aiuto, se non succede nulla l’occlusione è grave e l’intervento dell’idraulico potrebbe essere indispensabile.

Lettura consigliata

Fai questo per continuare a prendere l’assegno unico altrimenti lo perdi insieme al reddito di cittadinanza