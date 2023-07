Ecco dove si nasconde il ragno violino, il pericoloso animale che ha fatto tremare Luciana Littizzetto

La puntura di un ragno può essere molto pericolosa anche presso le nostre latitudini. Purtroppo, alle volte, può avere anche conseguenze mortali. È quanto avviene con il cosiddetto ragno violino (nome scientifico: Loxosceles rufescens).

Lo spavento per Luciana Littizzetto è stato grande nel corso degli ultimi giorni, quando durante le riprese di Che Tempo che Fa è stata punta da questo animale lungo il corso di un fiume. Per fortuna sembra che la puntura non abbia avuto gravi conseguenze, ma la questione ha riportato l’attenzione su di un animale che è presente nel nostro territorio. Così ecco dove si nasconde il ragno violino, in quali Regioni ed in quali parti della casa.

Una puntura indolore

Parte della pericolosità del ragno violino risiede nell’assenza, nell’immediato, di segni evidenti sul punto colpito. All’inizio la puntura è tendenzialmente indolore e incolore. Un problema, dunque, di cui talvolta non ci si rende conto se non in seguito all’inizio di un formicolio nell’area e all’arrossamento, che però avvengono dopo qualche ora. Il ragno violino, come se non bastasse, non è particolarmente grande o riconoscibile. Misura fino ai 5 cm di lunghezza (occupati per la maggior parte da delle lunghe zampe) ed ha un colore che varia tra il marrone ed il giallo; possiede inoltre una piccola macchia di colorazione più scura sulla schiena, che ricorda – molto vagamente – lo strumento musicale.

Condizioni, queste, che in mezzo alla natura diventano ancora più difficili da riconoscere. Da un punto di vista geografico è presente in tutta l’area mediterranea. Predilige le aree temperate delle coste, ma non è impossibile trovarlo anche in aree più fredde dell’interno. In questo caso sarà semplicemente maggiore la probabilità che frequenti gli spazi domestici. È un animale notturno: ciò che significa che trascorre normalmente la giornata rintanato nella sua tana.

Ecco dove si nasconde il ragno violino, in quali Regioni ed in quali parti della casa

Il maggiore pericolo risiede, al solito, nelle aree di casa e nei nostri giardini: luoghi dove la probabilità di infilare gambe e braccia è maggiore. In casa le zone in cui è maggiore la possibilità di incontrarlo sono quelle oscure e vuote: ad esempio tra queste gli armadi, nei battiscopa, ma attenzione anche ai cassetti della biancheria. In questi luoghi potrebbe trovare facile e comodo riparo. Chi è solito indossare guanti o stivali, specie se abbandonati alla rinfusa in zone della casa quali garage o solai, dovrebbe prestare attenzione e verificarne sempre l’assenza.

Il morso del ragno violino è in grado di arrecare conseguenze molto gravi, e talvolta anche mortali. Se ci si accorge del morso, occorre consegnarsi alle cure mediche. Può essere importante fotografare o provare ad eliminare il ragno, in modo da verificarne la reale appartenenza ad una specie pericolosa. Il ragno violino peraltro ha 6 occhi, a differenza delle altre specie, che ne hanno 8. Molti ospedali mettono a disposizione anche il cosiddetto centro antiveleni, raggiungibile anche telefonicamente.

