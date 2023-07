Barbie mania: ecco le 3 bambole da collezione che valgono oro! Potresti guadagnare fino a 25.000 euro

I cimeli d’infanzia a volte possono avere più che un semplice valore affettivo. Alcuni giocattoli sono iconici e uno di questi è proprio la Barbie. Forse non lo sai, ma la Barbie è la bambola più venduta al Mondo. Se ricordi di averne conservata qualcuna, ti consigliamo di andare a controllare in cantina o in soffitta: questa bambola potrebbe fruttarti un mucchio di soldi.

Realizzata e commercializzata dalla Mattel dal 1959, questa bambola è ad oggi non solo la più famosa, ma anche la più venduta tra tutte. Lo scorso 20 luglio, l’uscita del film nei cinema interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling ha riacceso l’interesse attorno alla celebre bambola. Tutti noi abbiamo conservato qualche giocattolo o pupazzo dell’infanzia, perché ci portano alla mente dei bei ricordi. Ecco, oggi siamo qui per dirti che potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Alcune Barbie possiedono un valore quasi inestimabile. Vuoi sapere quali sono? Potresti guadagnare davvero tanti soldi se ne avessi una.

Barbie mania: ecco le 3 bambole da collezione e davvero valgono una fortuna. Le tue hanno queste caratteristiche?

Perché delle semplici bambole possono avere un valore così alto? Ci sono diversi fattori che influiscono sul valore di un oggetto da collezione. Partiamo dal primo presupposto, che è anche il più ovvio: le condizioni del cimelio. Per valere molto deve essere in ottime condizioni. Il packaging originale è anche un altro elemento importantissimo: se la bambola lo possedesse ancora potresti aver fatto un terno al Lotto. L’anno di rilascio, poi, rende più o meno prezioso un cimelio: generalmente, le edizioni molto datate sono le più ricercate.

Inoltre, la presenza di particolari accessori o set associati alla bambola ne aumentano il valore effettivo. Infine, controlla di avere qualche edizione limitata. Eventi speciali o particolari collaborazioni con famosi brand, negli anni hanno portato alla nascita di Barbie particolari di grande valore.

Quanto valgono le tue Barbie? Queste sono davvero preziosissime

È esplosa la Barbie mania: ecco le 3 bambole da collezione! Se le possiedi, possono cambiare letteralmente la tua giornata. Barbie original, quella del 1959, se conservata in ottimo stato può valere circa 25.000 euro. Indossava un costume da bagno zebrato e aveva i capelli scuri, lunghi e raccolti in una coda. Di questo esemplare furono vendute oltre 350mila bambole. Nel 1959 la Barbie costava soli 3 dollari: questo modello ad oggi invece vale cifre da capogiro. Come capire se è l’originale? La prima Barbie aveva dei buchi sulla pianta dei piedi.

Barbie Pink Diamond, realizzata da David e Philipe Blond, indossava un abito corto ricoperto di piccole rose e diamanti color fucsia. La bambola sfoggiava una fluente chioma bionda e una pelliccia rosa lunga fino ad oltre i piedi. All’asta, questa bambola così affascinante e stupenda è stata venduta a 13.400 euro.

Una limited edition di grandissimo valore

Vuoi sapere qual è la Barbie più rara di tutte? Si chiama Barbie Loves the Improvers, prodotta nel 1968. Lanciata in occasione della promozione di una società statunitense d’acciaio, questa bambola fu prodotta in versione bionda e rossa, una vera rarità per una Barbie. La tiratura limitatissima di questa Barbie la rende un prodotto prezioso che può valere fino a 9mila euro.