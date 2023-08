Oroscopo della Settimana di Ferragosto: ecco i 3 segni zodiacali destinati a sbancare grazie alla Luna in favore

Un’energia cosmica prospera nell’aria mentre le vacanze estive sono al loro clou. Sotto il sole caldo di agosto occhi puntati su tre segni in particolare che beneficeranno dell’influenza della Luna.

Mercurio e Marte la smetteranno di portare energia negativa, così si potrà dare il via ad una nuova stagione. La settimana di Ferragosto è destinata ad essere indimenticabile perché aprirà tante porte. Una scia positiva che farà da apripista al mese di settembre, quando si rientra al lavoro e si raccoglieranno i frutti. Ma vediamo chi sarà baciato dalle stelle e cosa riserva per loro il futuro!

Oroscopo della settimana di Ferragosto, Vergine regina incontrastata

Le stelle avevano già incoronato il segno della Vergine come uno dei più fortunati dell’estate. I nati sotto questo segno ora entreranno in una fase in cui l’attenzione ai dettagli e l’analisi accurata saranno premiate. Vi hanno sempre considerato esagerati e maniacali nella vostra precisione nell’organizzazione. Questo è il momento ideale per dimostrare a tutti che il vostro metodo era quello giusto.

Considerate qualche investimento o piani di risparmio a lungo termine, potreste ottenere rendimenti stabili da decisioni finanziarie ben ragionate. Tenete d’occhio anche le opportunità legate all’istruzione o alla formazione, potrebbero servirvi per aumentare il vostro potenziale di guadagno. Sul piano sentimentale, le coppie ritroveranno il feeling un po’ assopito, mentre i single dovranno aspettarsi sorprese. È il mese del vostro compleanno, un incontro magico in vacanza sarà il vostro regalo.

Anche Cancro e Capricorno scopriranno nuove fonti di guadagno

Per il Cancro, l’energia della Luna e dei pianeti favorirà l’intuizione e la creatività nella gestione delle finanze. Potresti imbatterti in un’opportunità inaspettata o scoprire un talento nascosto che può trasformarsi in una fonte di reddito aggiuntiva. È il momento perfetto per esplorare investimenti o per fare qualche calcolato movimento finanziario leggermente azzardato. Anche l’amore vi sorride cari amici del Cancro, il vostro fascino è davvero irresistibile.

Per finire abbiamo il Capricorno, che nella settimana di Ferragosto potrebbe ricevere un avanzamento niente male nella carriera. Che tu sia un dipendente o un libero professionista, riceverai grosse gratificazioni in ambito lavorativo. L’impegno che metti nella tua attività professionale potrebbero attirare l’attenzione dei superiori o dei clienti. E di conseguenza potresti ottenere un bel premio o addirittura una promozione, e quindi più soldi. Al contrario dell’ambito finanziario e lavorativo, quello sentimentale non sembra sorriderti particolarmente questa settimana. Qualche litigio con il partner e qualche conoscenza che preferisci non approfondire. Non temere, questo periodo negativo in amore passerà presto, grazie a Venere e Mercurio, ma dovrai aspettare settembre.

Insomma, ecco un piccolo scorcio di cosa dice l’oroscopo della settimana di Ferragosto. Le previsioni astrologiche sono solo un’interpretazione e il destino finanziario è plasmato dalle nostre scelte e azioni. Ma se uno di questi è il tuo segno, cogli l’occasione e agisci, potresti avere il favore delle stelle!