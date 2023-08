La bellezza non va in vacanza: ecco le migliori creme viso che costano anche meno di 10 euro

Parola d’ordine: beauty routine. Del resto, per essere belle basta una buona crema viso, perciò scopri quali sono quelle più cliccate.

Non c’è dubbio sul fatto che a tutti noi piaccia davvero molto l’idea di goderci finalmente le ferie e quindi il relax. Finalmente possiamo peccare un po’ di pigrizia e concentrarci su hobby e interessi, ma rimane comunque qualche compito da fare. Di certo la casa non si pulisce da sola e, rimanendo su un livello più personale, la routine di bellezza non va assolutamente trascurata. Questo vale tanto a 20 come anche a 50 anni ed è un po’ come quando non abbiamo voglia di struccarci. Anche la pelle ha un suo stato di salute e dobbiamo sempre monitorarlo e preservarlo, soprattutto man mano che il tempo passa. Del resto è il modo migliore per curare o prevenire impurità e imperfezioni anche senza andare settimanalmente dall’estetista.

Ovviamente ci può essere chi ha maggiore necessità di trattamenti più specifici e mirati, ma in tanti casi si può fare da sole. L’unica fatica potrebbe essere quella di trovare la crema effettivamente giusta per le tue esigenze. Insomma, siccome la bellezza non va in vacanza, scopriamo subito quali sono le migliori creme viso disponibili in farmacia, nei supermercati o anche online. Perché devi dare un’occhiata? Non solo per semplice curiosità, ma anche perché il prezzo è davvero molto conveniente.

Ad ogni prodotto, la sua star

Un altro aspetto positivo di questi prodotti è che spesso vengono promossi e utilizzati anche dalle celebrità dello star system. Per esempio, il balsamo multiuso Aquaphor di Eucerin apprezzato da Beyoncé o Meghan Markle si trova anche su Amazon a 8 euro.

Se invece hai una pelle secca o molto secca dovresti provare la crema idratante di CeraVe, che su alcuni siti trovi anche a 7 euro. Ha più o meno la stessa funzione la tripla attiva di l’Oréal Paris, che idrata, lenisce e protegge. La trovi, ad esempio, sul sito di Douglas a 9,99 euro, ma su Pinalli dovresti recuperarla anche per poco più di 6 euro.

La bellezza non va in vacanza: per un viso dalla pelle giovane ed elastica ecco le migliori creme

Proseguiamo con Skinactive di Garnier, preparata con il 96% di ingredienti di origine naturale, che si trova sul sito a 9 euro. Ma se cerchi una crema rimpolpante e rinfrescante ti conviene puntare su Aqualia di Vichy, il cui prezzo varia a seconda del formato. Per un’azione rassodante e tonificante scegli invece Olay/Olaz: di nuovo, su Amazon la trovi a poco più di 8 euro.

In alternativa, prova anche la Natural Moisturizing Factors di The Ordinary oppure la List di The INKEY. Non meno quotati anche prodotti come DermoLab, la crema viso gel ultra idratante a tenuta 72h o la Q10 di Cien. Infine, scopri anche la crema idratante di Cetaphil: perfetta per viso e corpo, è ottima anche come dopo sole.