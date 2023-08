Settimana di Ferragosto ricca di denaro per questi 3 segni zodiacali: controlla subito se c’è anche il tuo

Una botta di fortuna pioverà addosso a questi tre segni zodiacali che escono da un periodo economicamente difficile.

Si dice che la fortuna sia cieca, ma che la cattiva sorte ci veda benissimo. Ebbene, sovente la vita ci mette di fronte a delle sfide così difficili da superare che perdere la speranza sembra quasi impossibile. Sarebbe bello poter avere una bacchetta magica e sapere in anticipo cosa ci succederà, per poter evitare o reagire meglio alle difficoltà eventuali. Tristemente, però, la bacchetta magica non esiste, ma esiste l’oroscopo. Proprio le stelle, infatti, possono darci delle indicazioni approssimative su come andrà il futuro, almeno a grandi linee. In base al movimento dei corpi celesti e ai vari eventi astrali, l’astrologo è in grado di rivelare in anticipo cosa ci aspetta nel futuro più prossimo.

Questa volta le notizie sembrano essere molto positive, almeno per tre segni dello zodiaco. Dopo un periodo burrascoso, fatto di tanti momenti bassi e di pochissimi alti, forse potrebbe essere arrivata l’ora della resa dei conti. La fortuna, questa volta, sembra vederci benissimo, e benedice i tre segni di cui stiamo per parlare.

Settimana di Ferragosto ricca di denaro e ottime notizie per 3 segni di Aria, Acqua e Fuoco

Un vero e proprio professionista dei momenti negativi, in quest’ultimo periodo, è il Sagittario. L’entusiasmo tipico del carattere del Sagittario in questo periodo è scemato, a causa di qualche goal non portato a casa. È un momento un po’ delicato sul lavoro, a causa di revisioni interne che mettono a repentaglio la sua carriera.

Il Sagittario ha un animo nobile e sempre generoso, che fortunatamente lo salva anche nei periodi bui come questo. Forse, però, adesso è arrivato il momento della rivincita. L’influenza di Giove, il suo pianeta dominante, porterà una ventata di ottimismo, resa possibile da un periodo molto positivo. Le vacanze, infatti, andranno molto bene e al rientro arriverà una bella notizia sul lavoro, forse un aumento!

Due facce della stessa medaglia

Settimana di Ferragosto ricca di denaro anche per i due segni doppi del nostro zodiaco, ovvero Gemelli e Pesci. Ma andiamo con ordine. La vulnerabilità dei Gemelli, in questo periodo, sta raggiungendo l’apice. Quest’anno è stato carico di novità per questo segno, soprattutto sul piano lavorativo. Se la vita sentimentale è stabile e felice, è sul piano lavorativo che tutto sembra un mare in tempesta.

Il carattere del segno dei Gemelli porta questo segno a essere perennemente insoddisfatto di ciò che sta facendo. Questo lo porta a cercare continue sfide, ma dalla settimana del 15 agosto arriverà una proposta davvero ottima. Questo porterà a cambiare lavoro, per passare a qualcosa di migliore e sicuramente di più remunerativo.

Anche per i Pesci ottime novità

Anche per l’altro segno doppio dello zodiaco bolle in pentola qualcosa di speciale. Il periodo appena passato è stato, per i Pesci, davvero burrascoso. I problemi, in questo caso, sono dipesi dal piano sentimentale.

Le stelle hanno previsto una crisi amorosa, che porta scompiglio nella vita di questo segno. In questo caso, infatti, Ferragosto sarà ricco di emozioni sul piano sentimentale. L’oroscopo prevede un nuovo incontro emozionante, che farà brillare di nuovo gli occhi a chi è nato sotto questo segno.