Che dice l’oroscopo dell’estate per Vergine e Leone? Ecco la classifica dei segni fortunati da ora a settembre

Sole, mare, nuove amicizie e nuovi amori. Che cosa è scritto nelle stelle per i segni dello zodiaco? Questa sarà un’estate indimenticabile che porterà tanta fortuna per qualcuno!

Sogni di essere su una spiaggia con i piedi immersi nell’acqua sorseggiando un cocktail fresco? Magari insieme a te c’è l’uomo perfetto che ti rinfresca sventolandoti con una palma? Forse questa scena è da romanzo, ma non troppo lontana dalla realtà per la Vergine. L’oroscopo dell’estate non sbaglia, sarà lei una dei segni più fortunati che vivrà momenti da sogno. Nuove conoscenze per i single, amore ritrovato e rinforzato per le coppie, senza alcun dubbio. Attenzione solo a non pretendere troppo dal partner di vita o occasionale se non vuoi giocarti la vacanza.

Che dice l’oroscopo dell’estate per Vergine e Leone, troveranno l’amore?

La Vergine può considerarsi in una botte di ferro, questi mesi portano solo buone notizie. Il Leone sicuramente non ha molto di cui lamentarsi, il suo fascino carismatico fa strage di cuori da mesi. Questa reputazione da rubacuori però è un’arma a doppio taglio. L’unica persona che vorrebbe far cadere ai suoi piedi sembra ignorarlo. Caro Leone, cambia tattica, sii più vulnerabile e vedrai che a metà agosto otterrai il suo cuore.

Un altro segno che non può che gioire questa estate è il Sagittario che finalmente potrà staccare il cervello. Non è facile seguire le regole e andare al lavoro tutti i giorni senza fare nulla di eccitante. Con l’arrivo delle ferie ti puoi scatenare, notti brave e albe emozionanti ti aspettano.

Livin la vida loca se sei dei Pesci o del Cancro

Due segni che non sono proprio i più festaioli dello zodiaco vivranno una trasformazione che neanche loro si aspettavano. I Pesci sono rinomati per l’animo tranquillo e la fedeltà, ma complice un’estate caldissima sembreranno impazziti. Saranno due mesi intensi tra un bacio rubato e un incontro furtivo con quella persona che sembravi non sopportare. A volte i nemici ci infastidiscono così tanto perché in fondo un po’ ci piacciono!

Per finire è arrivato il momento del Cancro che dopo il suo compleanno un po’ piatto vedrà la svolta. Quest’anno con i soldi della 14esima deciderai di partire per un viaggio anche se sei single. Le belle persone che incontrerai diventeranno amici preziosi o forse qualcosa di più. Come fare a saperlo se può essere amore o solo un flirt? Buttati e avrai la tua risposta, ricordati, si vive una volta sola!

Quindi, ecco che dice l’oroscopo dell’estate per Vergine e Leone e tutti gli altri segni. Sarà un’estate abbastanza indimenticabile per tutto lo zodiaco, è vero. Ma saranno pochi i fortunati che la ricorderanno per tanti avvenire.