Come smacchiare il costume dalla crema solare? Ecco l’ingrediente perfetto per eliminare ogni residuo ostinato

Ogni estate devi fare i conti con vestiti sporchi di crema solare? Elimina le macchie in modo intelligente ed economico. Ti serve infatti un unico ingrediente naturale per pulire e igienizzare a fondo il tuo costume. Vediamo di quale stiamo parlando e perché è un rimedio semplice e alla portata di tutti. Ecco come togliere le macchie di crema solare come fanno le nonne!

Andare al mare è piacevole e rilassante, ma ha i suoi rischi. Il sole cocente potrebbe scottare la pelle e pregiudicarne la salute. Ecco che allora la nostra crema solare diventa indispensabile per poterci abbronzare in sicurezza. Tuttavia, non sarebbe esente dagli effetti collaterali. Quante volte abbiamo dovuto rimediare agli aloni che si depositavano sul costume? Per chi si dovrà occupare di rimuovere la macchia non è certamente un’esperienza gradevole. L’olio presente in molti di questi prodotti può risultare un nemico ostico da affrontare ed eliminare.

Ma con un po’ di furbizia possiamo comunque vincere la battaglia. Non a caso, basterebbe ricorrere a un prodotto smacchiante particolare (ma non raro né tantomeno costoso da reperire). Le nonne approverebbero e, anzi, ci consigliano come utilizzarlo.

Come smacchiare il costume dalla crema solare con un ammollo intelligente

Se non ti fidi a usare la candeggina e preferisci un’alternativa ecologica, puoi servirti di un prodotto amico dell’igiene. Sarà il percarbonato di sodio a rimettere a nuovo i tessuti sporchi e opacizzati. Di aspetto è simile al più noto bicarbonato, in quanto si presenta sotto forma di polvere sbiancante. Per utilizzarlo, però, si consiglia di servirsi delle alte temperature. Per questo, la prima azione da compiere sarà quella di scaldare dell’acqua in una bacinella. Quando sarà pronta, si dovranno versare due cucchiai di percarbonato. Adesso è sufficiente attendere che l’acqua si intiepidisca leggermente, quindi vi si immergeranno gli indumenti. Dopo aver lasciato passare un altro po’ di tempo, non resterà che tirare fuori il costume e infilarlo nel cestello della lavatrice.

Come alternativa, si potrebbe prima sfregare sulla zona interessata del sapone di Marsiglia. Poi la si coprirà col solito percarbonato e si procederà col normale lavaggio. Questo metodo, e l’uso del percarbonato in generale, è ideale sia per i bianchi che i colorati. Occhio, comunque, a non utilizzarlo su panni in lana, seta, rayon e microfibra. Ecco come smacchiare il costume dalla crema solare senza troppe complicazioni e con una spesa contenuta.

Come rimuovere la protezione solare dal viso

Mettere la crema è importante, ma lo è altrettanto toglierla a fine giornata. Questo perché alla lunga potrebbe ostruire i pori e rendere grassa la pelle. Per procedere, bisognerà innanzitutto applicare un prodotto adeguato.

Un balsamo o latte detergente dovrebbero andare bene, così come un olio apposito. Fatto questo, si potrà completare la pulizia con una schiuma o un gel ed effettuare un bel risciacquo sotto l’acqua fresca.