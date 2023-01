Originale e meno scontata dei soliti colori, ecco la nuova bellissima manicure da provare

Stanche della solita manicure? È arrivato il momento di provare e sfoggiare un nuovo colore. Una nuance luminosa e intensa che catturerà sicuramente lo sguardo di tutti. Non è un colore vistoso e quindi declinabile in ogni occasione.

Sono veramente tante le tendenze per questo nuovo 2023. Il mondo del beauty esplode dalla testa ai piedi. Ci si concentra sui capelli, con maschere e skinification, ma anche sui denti, infatti l’oralcare ha visto un significativo boom, e poi ancora smalti, trucchi, tinte e tagli di capelli. Insomma sarà un anno dedicato alla bellezza a 360 gradi. Dopo anni passati a casa e a prendersi cura della propria bellezza, si continua anche con il nuovo anno che invece è all’insegna del glam e della vita notturna. Un 2023 in cui forse possiamo recuperare gli anni chiusi in quattro mura.

I capelli per il nuovo anno si accorciano e spopola il bob. Le proposte fashion sono veramente tante: dal bob chopped di Jenna Ortega, fino al box bob. Tantissime poi anche le colorazioni come il rosa, il blu, il verde e il bianco. Sia all over sia a mèches. E per le unghie? Anche in questo caso sono veramente tante le proposte fashion. Ma nello specifico di gran moda va la manicure mora.

Originale e meno scontata dei soliti colori, proviamo la manicure mora

Il colore quindi assolutamente da provare è il mora. Ma non dobbiamo assolutamente immaginarcelo di una nuance basic. Infatti lo smalto color mora di moda è quello dal finish lucido e brillante. Una sfumatura che esprime una potente personalità, lasciando un’ombra di mistero su chi siamo. Sicuramente meno scontato rispetto al rosso fuoco, dal carattere seduttivo.

Il colore e ciò che rappresenta

Il viola è infatti da sempre il colore della magia e dell’occulto. Lo si trova spesso assimilato anche al mistero, alla spiritualità e alla fantasia. E così con la nostra nuova manicure color mora, ma dal finish lucido, saremo circondate da un’aura di mistero, ma allo stesso tempo saremo super interessanti e dal forte carattere.

Un colore dunque molto particolare che possiamo sfoggiare in qualsiasi occasione, perché se da una parte ha delle tinte strong, dall’altra invece si circonda del potere della magia occulta. Una nuance tutta da provare e sicuramente più originale rispetto ai soliti colori dell’inverno che dopo un po’ stufano perché tanto sono sempre gli stessi. Originale e meno scontato dei soliti colori, proviamo allora la manicure dalla nuance mora.