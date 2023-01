Portentoso trucco per eliminare la polvere e non farla tornare: risultati immediati e senza sforzi

La polvere è un vero e proprio incubo difficile da eliminare. Svolazza per la casa, poggiandosi su tutte le superfici. Ma niente paura, ecco come possiamo eliminarla ed evitare che ricompaia dopo pochi minuti.

Diciamo la verità, tra tutte le pulizie domestiche da fare in casa, spolverare è di certo la più noiosa. Quante volte abbiamo pensato di esserci liberati finalmente della polvere accumulata sulle superfici, per poi rimanere delusi scoprendo che si è riformata poco dopo.

È importante rimuoverla, non solo perché è antiestetica, ma anche per evitare problemi alle vie respiratorie. Soprattutto nei soggetti allergici o a quelli più deboli come anziani e bambini.

Naturalmente non è possibile eliminare tutti i granelli di polvere presenti in casa. Ma con l’aiuto di alcuni semplici trucchi, possiamo limitare molto la sua fastidiosa presenza.

Non dimentichiamo di pulire questi oggetti che attirano polvere

Che tortura vedere le particelle di polvere svolazzare per tutta la casa e depositarsi sulle superfici. Questo accade perché non utilizziamo i prodotti giusti.

Per eliminarla velocemente senza spostarla da un mobile all’altro, possiamo acquistare dei detersivi al supermercato, oppure creare un mix davvero eccezionale utilizzando quelli già presenti in appartamento. Non lasciamo nulla al caso.

Occupiamoci di pulire il pavimento, di sbattere e lavare periodicamente i tappeti e non dimentichiamo il divano e i cuscini, che potrebbero essere un vero ricettacolo di germi e batteri. Per non parlare degli apparecchi elettronici che attirano la polvere sospesa nell’aria.

Per spolverare nel migliore dei modi, utilizziamo un panno in microfibra. Questo prodotto catturerà tutto lo sporco senza rovinare le superfici. Per evitare che la polvere passi da un mobile all’altro, bagniamo il panno con dell’acqua calda. Un trucchetto facile ed economico che tutti dovrebbero conoscere.

Ti lascerà a bocca aperta questo portentoso trucco per eliminare la polvere e non farla tornare

Ricordiamo sempre di cominciare a spolverare i ripiani più alti. Questo per evitare di compiere il lavoro due volte, dato che la polvere tende a scendere verso le superfici basse e sul pavimento.

Per velocizzare il lavoro possiamo anche creare un mix casalingo cattura sporco, molto efficace.

Ci serviranno solamente:

300 ml di acqua;

mezzo cucchiaino di sapone per i piatti ecologico;

2 gocce di olio essenziale di limone.

Come procedere

Ma vediamo come realizzare il nostro mix fai da te.

Versiamo in uno spruzzino l’acqua tiepida, il sapone per i piatti e le gocce di olio essenziale al limone. Agitiamo per bene per mescolare tutti i prodotti. Ora non ci resta che utilizzarlo sulle nostre superfici.

Sarà una vera rivelazione questo portentoso trucco per eliminare la polvere e non farla tornare.

Possiamo sostituire il sapone per i piatti con quello di Marsiglia. Se usiamo questo prodotto, dobbiamo necessariamente ridurlo in scaglie e farlo sciogliere prima di utilizzarlo. Versiamo il sapone di Marsiglia in un pentolino pieno di acqua e lasciamo bollire per qualche minuto. Una volta raffreddato possiamo utilizzarlo.

Questo mix casalingo sarà una vera e propria sorpresa che ci aiuterà nelle pulizie della casa.