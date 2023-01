È sbalorditivo ma sono questi i 3 segni più odiati e sfavoriti in amore e lavoro nei prossimi mesi

Persone negative e nemiche potrebbero circondare le persone nate sotto questi 3 segni zodiacali, considerati i più problematici e spinosi del prossimo periodo.

Le persone che abbiamo più vicine, a volte, potrebbero rivelare un lato negativo inaspettato. In tv e sui social si sentono quotidianamente storie finite male tra fidanzati, vicini di casa o colleghi, eppure sembra tutto così lontano da noi. Finché non ci toccano, queste storie sembrano l’opposto distanti dalla nostra vita, come se non potessero mai riguardarci. E, invece, non dovremmo mai abbassare la guardia.

In questo può venirci in aiuto l’oroscopo, che potrebbe darci qualche indizio positivo sul nostro futuro. Il segno zodiacale di ognuno di noi, in particolare, potrebbe rivelarci cosa, le persone, penserebbero di noi, soprattutto in negativo.

In questo articolo ci focalizzeremo sui segni che, prossimamente, potrebbero vivere momenti poco sereni. Il percorso dei pianeti, infatti, potrebbe attrarre energia negativa per questi segni che rischiano di risentirne.

Capiamo immediatamente se siamo tra coloro che dovranno, da subito, proteggersi le spalle.

È sbalorditivo ma sono questi i 3 segni zodiacali che dovranno stare attenti a non commettere passi falsi

Iniziamo da un segno che vivrà un periodo grigio anche dal punto di vista economico. Parliamo dello Scorpione, uno dei segni interessati maggiormente da un periodo critico molto prossimo.

Nonostante il grande appoggio della famiglia, lo Scorpione avrà poca serenità nei prossimi mesi, a causa di una vera e propria crisi finanziaria.

Investimenti e risparmi, già intaccati dall’attuale crisi mondiale, potrebbero erodersi ancora di più. Per evitare quest’eventualità, dovremo fare molta attenzione alle persone a cui decideremo di chiedere consiglio.

Amici e colleghi, infatti, potrebbero parlare perché mossi dalla gelosia, e suggerire mosse letali. La strada migliore per preservare il nostro patrimonio sarà quella di affidarsi a dei giusti professionisti.

Sempre a causa di questi rapporti poco costruttivi, le negatività potrebbero riflettersi anche sul lavoro. Il momento è critico per molti, e starà a noi trovare la forza giusta per rimetterci in piedi e imboccare il sentiero migliore.

Sfortuna soprattutto in amore per l’Acquario

Anche l’Acquario potrebbe vivere momenti non facili nei mesi che arriveranno. La sfortuna, in questo caso, colpirà soprattutto la sfera sentimentale, a causa dei problemi col partner.

Oltre ad essere uno dei segni zodiacali meno passionali a letto, l’Acquario è spesso poco incline all’ascolto. Quando è concentrato su qualcosa, dà poco spazio agli altri, e questo potrebbe creare fratture ben evidenti.

Il dialogo e l’ascolto sono aspetti fondamentali per ogni rapporto, in particolare per quello d’amore, da coltivare ogni giorno. L’unica salvezza per l’Acquario sarà guardarsi dentro, e cercare di diventare più disponibile ad ascoltare eventuali problemi del partner.

L’ultimo segno si circonda spesso di negatività

Anche i Pesci potrebbero inciampare nella sfortuna, soprattutto nella parte iniziale di questo nuovo anno. L’essere molto sensibile, per il segno dei Pesci, è un aspetto con lati positivi e negativi.

Le persone nate sotto questo segno si donano molto agli altri, finendo quasi per farsi schiacciare. Questo atteggiamento potrebbe comunicare, quasi, della passività, di cui qualcuno potrebbe approfittarsi. Per non parlare del suo essere idealista, caratteristica che, a volte, potrebbe allontanare. È sbalorditivo ma sono questi i 3 segni dai tratti caratteriali che potrebbero attirare negatività. Imparare a tirare fuori le unghie, in questo senso, potrebbe aiutare a non immischiarsi in situazioni difficili.